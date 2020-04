Schulstart während Coronakrise: Ungewohnt aber auch schön

Abiturprüfungen beginnen am 20. Mai

Bei Schulleiter Dieter Brückner überwiegt mit Blick auf die zahlreichen Vorkehrungen der Optimismus. Angespannt ist er trotzdem, gibt er zu. Er hofft, dass die 84 Schülerinnen und Schüler die Prüfungen gut bewältigen. Das Abitur hätte normalerweise ab 30. April beginnen sollen. Das Kultusministerium hat den Start auf den 20. Mai verschoben. "Ich denke, das macht es möglich, dass die psychische und emotionale Belastung kompensiert wird", sagt Brückner.

Persönliche Begegnung ist wichtig

Für Felix Aust ist an diesem Vormittag noch vieles ungewohnt. "So ein bisschen eingepfercht", fühlt er sich. Trotzdem sei es wichtig, sich nun wieder persönlich zu begegnen, also nicht über den Bildschirm. Voraussichtlich ab 11. Mai sollen auch die elften Klassen wieder den Unterricht besuchen. Von normalem Schulbetrieb kann allerdings auch dann keine Rede sein.

💡 Wann finden die Abschlussprüfungen 2020 in Bayern statt?

Nach Plan des Kultusministeriums beginnen die schriftlichen Abschlussprüfungen an Fachoberschulen und Berufsoberschulen am 18. Juni, an den Realschulen am 30. Juni. Die Quali-Prüfungen an Mittel-und Förderschulen sollen am 6. Juli starten, mit Ausnahme der Schüler, die eine Prüfung in ihrer nicht-deutschen Muttersprache ablegen. Diese soll bereits am 19. Juni erfolgen. Für die Wirtschaftsschulen ist der 1. Juli als Prüfungsbeginn vorgesehen. An den Berufsschulen gelten unterschiedliche Termine. (Stand: 27.04.2020)