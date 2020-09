Schulstart unter Corona-Bedingungen: Wenig Blumen für Piazolo

Ohne Mundschutz ging gar nichts: In den ersten beiden Wochen des neuen Schuljahres mussten die knapp 1,7 Millionen Schüler in Bayern Corona-Masken tragen. Für Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse galt die Maskenpflicht sogar während des Unterrichts, um das Ansteckungsrisiko zu senken.

Münchner Schüler müssen weiterhin Maske tragen

Nun können viele Schüler im Freistaat wieder aufatmen: Der bisher verpflichtende Mundschutz an den weiterführenden Schulen darf wieder abgenommen werden - sofern es das Infektionsgeschehen vor Ort zulässt. Das ist derzeit aber nicht überall der Fall. An weiterführenden Schulen in München etwa gilt aufgrund der steigenden Anzahl von Corona-Fällen nun weiterhin eine Maskenpflicht auch im Unterricht. Denn laut Drei-Stufen-Plan soll in Kommunen mit einem Inzidenzwert von 35 oder mehr die Maskenpflicht im Unterricht wieder eingeführt werden. Ab einem Wert von 50 ist sie sogar für Grundschüler möglich.

Generelle Maskenpflicht an Schulen fände nur wenig Zustimmung

Auch wenn sich die bayerischen Schüler bisher vorbildlich an die Maßnahme hielten: Eine generelle Maskenpflicht im Unterricht an den Schulen lehnt die Hälfte der Menschen im Freistaat ab. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für BR24 gaben knapp die Hälfte dies an.

Nur 38,9 Prozent der Befragten fänden eine Maskenpflicht richtig, 11,2 Prozent sind unentschieden. Frauen urteilen hier etwas strenger: Von ihnen lehnen 54,6 Prozent einen verpflichtenden Mundschutz an den Schulen ab, von den Männern sind es 45,2 Prozent.

Die Zustimmung zu einer Maskenpflicht hängt aber auch vom Alter ab: Während in der Gruppe der 40 bis 49-Jährigen sich nur 23,2 Prozent damit anfreunden könnten, sind es bei den über 65-jährigen Befragten 48,6 Prozent, für die dies eine richtige Maßnahme wäre.

Die Wähler der AfD wiederum halten gar nichts von einer Maskenpflicht, hier liegt die Zustimmung nur bei 19,1 Prozent - also lediglich bei knapp einem Fünftel. Die SPD-Wähler dagegen hielten zu 64 Prozent das verpflichtende Tragen eines Mundschutzes für eine gute Idee (CSU-Wähler: 59,8 Prozent Zustimmung). Die FDP-Wähler könnte der Maßnahme nicht allzu viel abgewinnen (27,8 Prozent dafür).