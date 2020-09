Schulstart und Corona: So denkt eine Lehrerin darüber

Während des Lockdowns, sagt Michaela Baumüller, seien Kinder zu Hause sich selbst überlassen gewesen: "Viele Eltern sind berufstätig, die können auch die Bildung gar nicht übernehmen, da sie sich ja selbst um ihre Existenz sorgen müssen". Deshalb sei es wichtig, dass die Kinder nun wieder beständig in die Schule kommen, so Baumüller, die selbst an einer Mittelschule in Kempten unterrichtet.

Mehr Raum für schwache Schüler?

Die Frage sei, ob jedes Kind wirklich Vollzeit beschult werden müsse, oder ob es nicht auch alternative Möglichkeiten gäbe. "Wir haben festgestellt, dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen tatsächlich sehr gut mit dem Homeschooling und dem Distanz-Unterricht zurecht kommt. Aber wir haben natürlich auch festgestellt, dass einige Schüler total wegbrechen. Da ist die große Frage, ob man nicht diesen Schülern, Schülerinnen, die wegbrechen, mehr Raum einräumt", so Baumüller, die auch Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Schwaben ist.

Bei den Schülern mit Problemen sei in der Zeit definitiv kein Wissen vermittelt worden, glaubt Baumüller - zumindest in der Mittelschule. Das gelte es nun aufzuholen. Wichtig sei, die Kinder nun bei ihrem Wissensstand abzuholen und nicht einfach mit dem Stoff des neuen Jahres weiterzumachen.

So denkt die Lehrerin über die Maskenpflicht

Aufholbedarf gebe es gerade bei vielen Kindern mit Migrationshintergrund, die auf Mittelschulen gingen, so Baumüller: "Du hast zuschauen können, wie sie der deutschen Sprache nicht mehr mächtig sind, weil sie einfach ein Vierteljahr mehr oder weniger nur in ihrer Muttersprache gesprochen haben. Und plötzlich konnten sie das Deutsch, dass sie schon mal anwenden konnten, nicht mehr anwenden." Das sei natürlich schnell wieder da - aber dennoch eklatant, findet die Lehrerin.

Die zweiwöchige Maskenpflicht zum Start bezeichnet sie als "schrecklich". Die Kinder müssten interagieren und sich austauschen können: "Wie wollen die Kinder schwätzen, das gehört doch dazu. Mit Maske kann das akustisch gar nicht passieren." Das Resultat seien Kinder, die sich hinter der Maske verstecken würden, glaubt Baumüller, gerade jene Kinder, die sowieso sehr schüchtern und schon ohne Maske nur schwer zu verstehen seien.

"Warum nicht andere Ideen laufen lassen"

Baumüller versteht nicht, warum nicht für jede Schulform eigene Konzepte erarbeitet wurden. Bei den Mittelschulen stehe im Schnitt für 11,25 Schüler eine Vollzeitlehrkraft zur Verfügung: "Da frage ich mich, warum kann man da nicht ganz andere Ideen Mal laufen lassen? Elf bis zwölf Kinder, eine Lehrerin, und alle räumlich verteilen."

Fürs neue Schuljahr wünscht sich die Pädagogin, dass die Angst mehr in den Hintergrund und die Freude am Lernen dafür wieder mehr in den Vordergrund tritt: "Wir sollten das in eine Kraft umwandeln: Wir schaffen das ja, wir, wir kommen da gut durch."