Schulstart nach Pfingsten: Polizei verstärkt Verkehrskontrollen

Seit heute sind auf Bayerns Straßen und auch in Nürnberg wieder mehr Schülerinnen und Schüler unterwegs. Nach Ende der Pfingstferien findet nach zuletzt flächendeckenden Schulschließungen weitestgehend wieder regulärer Unterricht statt. Wie die Polizei Nürnberg mitteilt, verstärken die Beamten deswegen heute und morgen die Verkehrskontrollen rund um die Schulen. Ziel sei es, Autofahrer auf die Gefahren des Schulwegs zu sensibilisieren.

Appell an Autofahrer

Neben Geschwindigkeitskontrollen werden unter anderem auch Park- und Halteverbote überprüft. Außerdem kontrolliert die Polizei zum Beispiel, ob Eltern und Kinder angeschnallt sind. Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit und die Polizei bitten Autofahrer derzeit um besondere Rücksichtnahme auf Schüler im Straßenverkehr. Dazu gehört beispielsweise besondere Vorsicht rund um Schulen, an Bus- und Straßenbahnhaltestellen sowie an Zebrastreifen.

Kinder in Sicht: stets bremsbereit

In zweiter Reihe vor Schulen zu parken ist verboten, genauso wie das Halten in Feuerwehranfahrtszonen. Grundsätzlich sollen Verkehrsteilnehmer stets bremsbereit sein, wenn Kinder in Sicht sind, da damit zu rechnen sei, dass sich viele nicht hundertprozentig an die Verkehrsregeln halten, beziehungsweise noch nicht vollkommen mit ihnen vertraut sind.