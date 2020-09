Schulstart mit Maske: "Das ist kein normaler Unterricht"

Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband hat in der Münchner Runde im BR Fernsehen deutlich gemacht, was Schulunterricht mit Maske bedeutet. Bayerns Kultusminister Michael Piazolo lobte die Kooperationsbereitschaft der bayerischen Schüler.

"Das Ding will eigentlich keiner. Aber es nützt ja nichts", sagte Fleischmann. Unterricht mit Maske sei kein normaler Unterricht, weil das entscheidende Element der Begegnung fehle. So wie derzeit unterrichtet werden müsse, sei "old school" und entspreche keinesfalls der modernen Pädagogik, so Fleischmann. Fleischmann zeigt Verständnis für die Maßnahme, machte aber klar, dass Unterricht mit Maske belastend sei für Schüler und Lehrer.

Piazolo: "Die meisten Schüler wollen die Maskenpflicht"

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo lobte die bayerischen Schülerinnen und Schüler für ihre Kooperationsbereitschaft. Beim Schulgipfel habe er den Eindruck gewonnen, dass die meisten Schüler die Maskenpflicht wollen und bereit sind, sie umzusetzen. Außerdem verteidigte Piazolo die bayerische Regierung. Man treffe sämtliche Entscheidungen in Abstimmung mit Ärzten und Virologen.