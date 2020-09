Schulstart mit Corona – Hygienexperten für jede Schule

Desinfektionsmittel, Einbahnstraßen, Masken – das neue Schuljahr in Bayern beginnt am 8. September mit einer ganzen Reihe von Regeln zum Schutz vor einer Corona-Infektion. Sogenannte Hygienebeauftragte sollen diese Regeln koordinieren und Ansprechpartner sein, wenn es um Hygienefragen geht – sowohl innerhalb der Schule für Lehrkräfte, Eltern und Schüler als auch außerhalb für Behörden, wie das Gesundheitsamt.

Schulleiter müssen Hygienebeauftragten benennen

Sofern noch nicht geschehen, müssten Schulleiter Hygienebeauftragte benennen, teilt das bayerische Kultusministerium auf BR-Anfrage mit. Das könnten zum Beispiel Mitglieder des Schulleitungsteams sein, andere Lehrkräfte oder Eltern mit entsprechendem Hintergrundwissen, erklärt das Ministerium.

Dass sich an jeder Schule jemand um das Thema Hygiene kümmert, befürwortet der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband (BLLV). "Wir haben ja auch ein Stück weit Angst davor, dass wir etwas falsch machen als Lehrer, als Schulleiter", sagt BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann im BR-Interview. Insofern sei es richtig, wenn sich jemand um das Thema Hygienevorschriften kümmere.

Zu viele Aufgaben auf den Schultern der Lehrer

Allerdings sei diese Aufgabe für eine Lehrerin oder einen Lehrer allein kaum zu leisten, wenn sie zusätzlich zu allen bisherigen Aufgaben komme. "Wir wollen die Verantwortung und wir nehmen die Verantwortung", sagt Fleischmann.

"Aber in einer kleinen Schule bin ich dann auch noch Klassenleiterin der Klasse 3c und habe da Präsenzunterricht und Distanzunterricht. Wie soll denn das funktionieren?", fragt sich die BLLV-Vorsitzende. Man könne nicht noch mehr zusätzliche Aufgaben auf die Schultern der Lehrer aufladen, findet Simone Fleischmann.

Vorschlag: Externe Hygieneexperten an Schulen holen

Deswegen sei sie sehr dafür, dass externe Experten in die Schulen geholt werden. Die Lehrervertreterin greift damit einen Vorschlag auf, den die Virologin Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der TU und am Helmholtz Zentrum München, bereits Ende Juli ausgesprochen hatte: Schulen externe Hygieneberater an die Seite zu stellen. Lehrer hätten schon genug damit zu tun, mit den Schülern den Unterrichtsstoff aufzuholen, der seit der Corona-Krise versäumt wurde, erklärte Ulrike Protzer.

Ein externer Hygienebeauftragter wäre speziell geschult und wüsste, welche Maßnahmen man konkret braucht, wie sie umgesetzt werden, wie er Schülern hilft, mit Eltern kommuniziert und wie er Eltern unterstützen kann, erklärte die Virologin. Der Experte könnte zum Beispiel aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst abgestellt werden.

Ärzte wären als externe Berater ideal

Für BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann sind die externen Hygienebeauftragten idealerweise Ärzte. Allerdings sei dabei die Frage, woher diese externen Experten kommen sollten. Es sei ja schon schwer genug, Ärzte für die Reihentests an Lehrer zu finden. Weitere Mediziner als Hygienebeauftragte zu gewinnen, könne schwierig werden.

Sollten doch Lehrer das Amt des Hygienebeauftragten übernehmen, gibt es nach Ansicht von Simone Fleischmann zwei Möglichkeiten. Erstens, ein Team aus Lehrern teilt sich die Aufgabe. Zweitens, eine Lehrkraft wird vom Unterrichten und weiteren Aufgaben, wie Vertrauenslehrer zu sein, befreit. Damit sei gewährleistet, dass die Aufgabe als Hygienebeauftragter mit der nötigen Zeit erledigt werde.

Forderung: Schulleiter aus Unterricht befreien

Darüber hinaus würde sich die Lehrervertreterin wünschen, dass die Schulleitungsteams aufgestockt werden, damit die Arbeit auf verschiedene Lehrkräfte aufgeteilt werden könne. Außerdem sollten Schulleiter aktuell aus dem Unterricht genommen werden, um genug Zeit für die zusätzlichen organisatorischen Aufgaben zu haben.