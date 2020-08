Schulstart mit Corona – Herausforderung Lehrer-Reihentestung

Die mehr als 150.000 Lehrkräfte in Bayern sollen die Möglichkeit erhalten, sich bis zum 18. September kostenlos und freiwillig auf das Coronavirus testen zu lassen. Das haben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) Anfang August bekannt gegeben.

BLLV: "Reihentestungen der Lehrer sind richtig"

Auch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband BLLV sehe Testungen als den richtigen Schritt im Kampf gegen das Coronavirus, sagt die Verbandsvorsitzende, Simone Fleischmann, im BR-Interview. Allerdings sehe sie auch Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Reihentestungen, denn die Schulen müssen die Tests selbstständig organisieren. Das könnte für manche Direktoren schwierig werden, wenn sie keine Ärzte und Labore finden, die die Tests durchführen, erklärt Fleischmann.

BLLV fordert "Rückendeckung, wenn etwas nicht funktioniert"

Von den verantwortlichen Politikern wünscht sich Fleischmann deswegen Rückendeckung, wenn irgendwas vor Ort nicht klappt. "Und es wird an manchen Schulen nicht funktionieren", befürchtet die BLLV-Vorsitzende.

Test-Offensive des Freistaats

Sollten Lehrkräfte positiv auf das Coronavirus getestet werden, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt über die weitere Vorgehensweise. Der Freistaat will bis Ende August die tägliche Anzahl der Corona-Tests noch einmal massiv ausbauen. So sollen bis zu 200.000 Tests durchgeführt werden können. Anfang des Monats waren es noch 55.000 am Tag. Die Reihentestungen der Lehrkräfte sind Teil dieser Offensive.