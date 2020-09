Schulstart in Nürnberg: Stadt präsentiert Konzept

Die Stadt Nürnberg hat am Freitag über ihr Konzept zum Schulstart am nächsten Dienstag informiert. Unter anderem lautet demnach die Empfehlung der Stadt und des staatlichen Schulamts an die Schulen, auf den Sportunterricht zu verzichten, so Cornelia Trinkl, Schul- und Sportreferentin Nürnbergs, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Trinkl betonte allerdings ausdrücklich, dass es sich dabei um eine Empfehlung handle, die endgültige Entscheidung liege bei den jeweiligen Schulleiterinnen bzw. Schulleitern. Das weitere Vorgehen diesbezüglich werde nach den ersten neun Unterrichtstagen abhängig von der Infektionslage bestimmt.

Starter-Paket mit 2.000 Gesichtsmasken

Des Weiteren gelten für Nürnberg die gleichen Hygieneschutzmaßnahmen wie für die anderen Schulen Bayerns auch. Das bedeutet Maskenpflicht für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe. Freiwillige Reihentests für Lehrkräfte seien bis zum 18. September möglich.

Zum Schulstart erhält jede Schule in Nürnberg ein "Startet-Paket" mit 2.000 Gesichtsmasken für die Lehrerinnen und Lehrer, so Cornelia Trinkl. Insgesamt ist Versorgung der Lehrkräfte mit einem Mund- und Nasenschutz für mindestens vier Wochen gesichert. Schüler müssten ihre eigenen Masken mitbringen. Im Notfall oder bei beschädigten Masken sei aber auch für sie gesorgt.

Mehr Schulbusfahrten sollen Schülermassen entzerren

Die Schülerbeförderung werde laut Cornelia Trinkl ebenfalls an die geltenden Corona-Bestimmungen angepasst. Auch dank einer Förderung des Freistaats werde es zusätzliche Busfahrten geben, um das Transportaufkommen zu entzerren, sagt Trinkl auf Nachfrage des BR.

"Wir sind auch im Gespräch mit den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, dass wir den Unterrichtsbeginn so weit entzerren können, dass wir die Schülermasse morgens möglichst vermeiden können, um den Abstand gewährleisten zu können" Cornelia Trinkl, Schul- und Sportreferentin Nürnberg

Investition in digitalisierte Schulen

Über die Ferien wurde laut der Stadt auch stärker in die Digitalisierung der Schulen investiert. Durch das sogenannte "Sonderbudget Leihgeräte" des Bunds, stünden der Stadt 3,8 Millionen Euro zur Verfügung. Davon wurden rund 5.500 Tablet-PCs gekauft. Außerdem sollen in den ersten beiden Schulwochen rund 1.400 Dokumentenkameras an die Schulen ausgegeben werden, die auch als Webcam mit Mikrofon genutzt werden könnten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Demnach könnten diese in Verbindung mit interaktiven Tafeln als Konferenzsystem genutzt werden.

"Education Tarif" für günstiges WLAN zuhause

Für den Fall von coronabedingten Schulschließungen gebe es aktuell noch keine WLAN-Lösung für die Schüler zuhause, sagt Cornelia Trinkl. Es werde aber über einen vergünstigten "Education Tarif" verhandelt. Zudem wurden 93 neue Lehrstellen an Nürnberger Schulen geschaffen.

Trinkl: "Schule ist sozialer Erfahrungsraum"

Cornelia Trinkl, die erst seit vier Tagen im Amt ist, freut sich trotz der vielen Auflagen sehr auf den Schulstart. Schule, das habe sich in den vergangenen Monaten deutlich gezeigt, sei nicht nur Lernraum, sondern auch "sozialer Erfahrungsraum" und deshalb besonders wichtig.