Schulstart in Mittelfranken mit Corona-Nebenwirkungen

Insgesamt zeigen sich die Schulverantwortlichen in Mittelfranken zufrieden mit dem Schuljahresstart: Die Corona-Regelungen seien an allen Schulen klar und die Schulen vorbereitet gewesen, sagte der Bereichsleiter Schulen der Regierung von Mittelfranken, Johannes-Jürgen Saal, dem Bayerischen Rundfunk. Auch die Maskenpflicht sei gut angenommen worden.

Personalsituation an Schulen angespannt: Lehrkräfte sind knapp

Allerdings führten Quarantänemaßnahmen und der Corona-Schutz für schwangere Lehrerinnen zu einer kritischen Personalsituation unter den Lehrkräften. Dem Leiter des Staatlichen Schulamts in Nürnberg, Thomas Reichert, zufolge, ist etwa die "mobile Reserve" – also Vertretungskräfte, die einspringen, wenn andere Lehrer ausfallen – schon nach knapp drei Wochen ausgeschöpft.

"Wir haben keine einzige mobile Reserve mehr, es sind alle im Einsatz. Entweder als Vertretungslehrkraft bei den normalen Erkrankungen oder im besonderen Fall jetzt, dass wir so viele Lehrkräfte in momentaner Quarantäne haben." Thomas Reichert, Leiter des Staatlichen Schulamts in Nürnberg

Bei weiteren Krankheitsfällen müssten die Schulen in Nürnberg daher den Unterricht reduzieren. Die Reduktion auf den Kernunterricht sei aber bei jeder Schule eine Einzelfallentscheidung.

Fast 100 Lehrer in Mittelfranken in Quarantäne

Allein in Nürnberg befinden sich aktuell 57 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Insgesamt sind es in Mittelfranken 99 Lehrkräfte. Wirkliche Brennpunkte gebe es aber nicht, betont Saal. Seinen Worten zufolge belasten auch Quarantänemaßnahmen auf der Schülerseite den Schulalltag: Unter der 127.400 Schülerinnen und Schülern in Zuständigkeit der Regierung von Mittelfranken seien aktuell 36 mit dem Coronavirus infiziert. In Quarantäne mussten in der Folge aber 860 Schülerinnen und Schüler.

Team-Lehrkräfte sollen Regelbetrieb stärken

Um der schon vor der Pandemie angespannten Personalsituation unter den Lehrern entgegenzuwirken, sollen auch in Mittelfranken sogenannte Team-Lehrkräfte zum Einsatz kommen. Diese müssen keine Lehrer sein, aber zum Beispiel ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen. Dann können sie den Präsenzunterricht einer Stammlehrkraft übernehmen, wenn diese coronabedingt nicht in der Schule unterrichten kann. 51 solcher Stellen sind in Mittelfranken vorgesehen. Ende September könnten die ersten Einsätze starten, so Saal.

Positiver Corona-Effekt: Mehr Wertschätzung der Eltern

Als weiteren Corona-Effekt bezeichneten Mittelfrankens Schul-Verantwortliche die gestiegene Wertschätzung von Eltern gegenüber Lehrern: Manch ein Elternteil habe erst durch die Beschulung zuhause erkannt, welche Leistung Lehrkräfte tagtäglich aufbrächten. Viele seien nun froh, dass die Kinder wieder in die Schule gingen.

Belastung durch Masken-Diskussionen

Problematisch nannten es Saal und Reichert dagegen, dass Lehrer zuletzt immer öfter von Maskenverweigerern angegangen würden. Die Lehrkräfte müssten dann Regeln verteidigen, die sie selbst nicht gemacht hätten, was im ohnehin schon anstrengenden Schulalltag zusätzlich belastend sei. Die richtigen Adressaten für solche Beschwerden seien aber die politisch Verantwortlichen. Mittelfrankens Regierungsvizepräsidentin Kerstin Engelhardt-Blum appellierte an einen verantwortungsvollen und vernünftigen Umgang mit der Virus-Gefahr: Es sei nicht nachvollziehbar, dass ein positiv getestetes Elternteil sein Kind weiter in die Schule schicke, nur weil vom Gesundheitsamt noch kein offizielles Schreiben da sei, dass das Kind in Quarantäne gehöre. Angesichts der bevorstehenden Grippesaison sollten Eltern kränkelnde Kinder vorsorglich lieber einmal öfter daheim behalten – oder zumindest mit der Schule Rücksprache halten.

Mehr als die Hälfte der Lehrer in Mittelfranken getestet

An den Reihentestungen für Lehrkräfte hatten sich dem Bereichsleiter Schulen zufolge bis zum 18. September rund 54 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer aus Mittelfranken beteiligt. Die tatsächliche Zahl sei aber wohl noch höher, da sich Lehrkräfte etwa auch als Reiserückkehrer hätten testen lassen. Er sei davon überzeugt, dass alle Lehrkräfte verantwortungsvoll gehandelt und eine Erkrankung vor Schulbeginn ausgeschlossen hätten.

Digitalisierung an den Schulen weiterhin dringend

Auch die Weiterentwicklung der Digitalisierung an Mittelfrankens Schulen ist den mittelfränkischen Schulverantwortlichen zufolge weiter dringlich. Während die Einarbeitung von Lehrern gut laufe, sei die technische Ausstattung der Schulen aber nicht von heute auf morgen zu lösen: Unter anderem hätten die zurückliegende Kommunalwahl und der Wechsel von Entscheidungsträgern mancherorts zu Verzögerungen geführt. Zum anderen müssten teils nötige Baumaßnahmen oftmals ausgeschrieben werden. Darüber hinaus sei es aber auch wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler WLAN-Zugang haben, da sie sonst trotz technischer Geräte vom digitalen Lernen ausgeschlossen seien.

In den Zuständigkeitsbereich der Regierung von Mittelfranken fallen die staatlichen Grund- und Mittelschulen, die Förderschulen und die Beruflichen Schulen.