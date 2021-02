Schulstart in der Stadt Passau - Landkreis muss weiter warten

Ab Mittwoch sind auch in Passau die Schulen und Kitas wieder teilweise geöffnet. Im Landkreis Passau müssen sich Schüler, Lehrer und Eltern dagegen weiter gedulden.

Sinkende 7-Tage-Inzidenz

Die Prognosen haben gestimmt: Der 7-Tage-Inzidenzwert ging die letzten Tage in Passau deutlich nach unten. Gestern lag er bei knapp 80. Deshalb nehmen Schulen und Kitas - so wie am Montag angekündigt - heute zumindest wieder teilweise den Betrieb auf. Dabei müssen sie sich an die entsprechenden Vorgaben halten: Grundschulkinder und Abschlussklassen weiterführender Schulen dürfen beispielsweise wieder in den Unterricht. Präsenzunterricht gibt es nur dort, wo der 1,5-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Wo das nicht möglich ist, gibt es Wechselunterricht.

Landratsamt bittet um Geduld

Im Landkreis Passau liegt der 7-Tage-Inzidenzwert - wenn auch knapp - immer noch über 100. Das Schulamt bittet um Geduld. Präsenzunterricht sei bis auf weiteres nicht möglich. Ausnahmen sind Abitur- und Abschlussklassen, die schon seit Anfang Februar wieder in den Schulen sind. "Über weitere Entwicklungen und Entscheidungen werden wir sie umgehend benachrichtigen", heißt es auf der Homepage des Schulamts.