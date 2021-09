Schulstart in der Oberpfalz - Zuwachs bei Erstklässlern

Zum neuen Schuljahr gibt es in der Oberpfalz einen Zuwachs bei den Erstklässlerinnen und Erstklässlern. Rund 9.800 Kinder werden am Dienstag zum ersten Mal in die Schule gehen. Das sind rund zehn Prozent mehr als letztes Jahr. Die Klassenstärke bleibt dabei auf einem niedrigen Wert: Gut 21 Schülerinnen und Schüler sind im Schnitt zusammen in einer Klasse.

Hygieneregeln beachten

Die Corona-Regeln im Detail: Voraussetzung für den Schulbesuch bleiben Hygieneregeln sowie das Lüften. Daneben sind auch Masken im Klassenraum bis mindestens Oktober Pflicht. Für die ersten Wochen kommen aber neue Vorgaben dazu. Alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen Coronatest vorweisen. Regelmäßige Tests sollen vor einer Ansteckung im Klassenzimmer schützen. An den weiterführenden Schulen sind das drei Antigen-Schnelltests pro Woche. Grund- und Förderschulen setzen zweimal wöchentlich PCR-Pooltests ein, die sogenannten Lolli-Tests.

Schülerzahl an Mittelschulen nimmt leicht ab

Insgesamt beginnt für rund 54.500 Schülerinnen und Schüler der Unterricht an den Grund- und Mittelschulen. Das sind rund 810 mehr als noch im Vorjahr. Damit bleibt der Trend an den Grundschulen mit einem Plus von rund 850 Schülerinnen und Schülern positiv. Die Gesamtschülerzahl an den Mittelschulen nimmt um 43 Schüler leicht ab.

Für die Schulanfängerinnen und –anfänger gilt wegen Corona noch bis zum 1. Oktober die Maskenpflicht - auch am Platz. Zweimal wöchentlich wird getestet.

Knapp 250 neue Lehrkräfte

Nachwuchs gibt es auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. In der Oberpfalz treten heute 243 neue Lehrkräfte ihren Dienst an, dazu kommen 234 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, die ihr Referendariat beginnen.

Wegen Corona - Landesregierung verlängert Förderung

Auch im Schuljahr 2021/22 soll es weiterhin Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler in der Corona-Pandemie geben. Im Rahmen des Förderprogramms "gemeinsam.Brücken.bauen" der bayerischen Landesregierung werden dem Regierungsbezirk Oberpfalz drei Million Euro zur Verfügung gestellt.