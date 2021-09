Schulstart in Bayern: Präsenzunterricht mit Tests und Maske

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und ergänzt.

Als letztes Bundesland startet am Dienstag auch Bayern ins neue Schuljahr. Überall soll es für die Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht geben - und zum Start gleich am ersten Schultag einen Corona-Test, wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähle) ankündigte. Am Unterricht dürfe nur teilnehmen, wer vollständig geimpft, genesen oder getestet sei. Das sei Teil des "dicht geflochtenen Sicherheitsnetzes", das so viel Normalität wie möglich an den Schulen sicherstellen solle.

Im neuen Schuljahr sei Präsenzunterricht oberste Maxime, betonte Piazolo. "Es ist auch ein pädagogisches Gebot." Denn so gut der Distanzunterricht auch funktioniert habe, "er ersetzt nie den Präsenzunterricht". Schule sei nicht nur ein Lernort, sondern auch ein sozialer Ort, ein Ort der Begegnung.

"Nachgeschärftes" Testkonzept für Schulen

Wie das bayerische Kabinett bereits vergangene Woche beschlossen hatte, werden die Corona-Tests an den Schulen noch einmal ausgeweitet. Diese "Nachschärfung" sei "ganz wichtig", betonte Piazolo. An weiterführenden Schulen sollen sich die Schüler künftig drei- statt zweimal pro Woche selbst testen. "Montag, Mittwoch, Freitag wird getestet", erläuterte der Minister.

An den Grund- und Förderschulen sollen nur in der ersten Unterrichtswoche noch Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen, ab 20. September wird Piazolo zufolge dort dann auf zwei PCR-Pooltests pro Woche umgestellt. Gerade für die jüngeren Schüler sei die Handhabung einfacher. Jeder Schüler gebe dafür zwei Proben ab, die ans Labor geschickt würden. Eine Probe von jedem Schüler der Klasse wandere in einen "Pool", der im Labor untersucht werde. Ein negatives Ergebnis werde den Eltern bis 19 Uhr mitgeteilt. Bei einem positiven Ergebnis werde die zweite Probe jedes Kindes - die sogenannte Rückstellungsprobe - einzeln untersucht. Dieses Ergebnis bekämen die Eltern bis spätestens 6 Uhr am nächsten Morgen - also rechtzeitig vor dem neuen Schultag.

Maskenpflicht am Platz, gelockerte Quarantäne-Regelung

Zudem gilt mindestens bis Ende September eine Maskenpflicht nicht nur auf Gängen und Toiletten, sondern auch am Platz im Klassenzimmer. "Wir wir dann weitermachen, werden wir sehen", sagte der Minister.

Die Quarantäneregeln bei Corona-Fällen werden - wie angekündigt - gelockert: Bei einer Infektion in der Klasse werde es in der Regel eine Quarantäne nur für die Infizierten "und für unmittelbare Kontaktpersonen" geben, sagte Piazolo. Er kündigte Einzelfallentscheidungen der Gesundheitsämter vor Ort "mit Augenmaß und Sachverstand" an.

Sportunterricht und Schülerfahrten

Zur "größtmöglichen Normalität" soll dem Minister zufolge "Sportunterricht ohne Maske" gehören. Wie schon vor den Ferien solle es auch wieder Schwimmunterricht geben. "Wir wollen auch mehrtägige Schülerfahrten - auf freiwilliger Basis", erläuterte Piazolo.

"Unterrichtsversorgung steht"

Nach Angaben des Kultusministers gibt es unter dem Strich aktuell ausreichend Lehrer in Bayern: "Die Unterrichtsversorgung zum Schuljahresbeginn steht." Es gebe so viele staatliche Lehrkräfte in Bayern wie noch nie - erstmals mehr als 100.000. Hinzu kämen noch Lehrer an kommunalen und staatlichen Schulen.