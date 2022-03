Schulstart für ukrainische Waisenkinder in Augsburg

Als die Bomben der russischen Angreifer immer näher rücken, haben zwei Erzieherinnen in Pokrowsk im Osten der Ukraine die Kinder aus dem Waisenhaus eingepackt und sich in Richtung Westen aufgemacht. Tagelang war die Gruppe unterwegs, zuerst mit dem Zug, dann mit dem Bus. Angekommen sind die schließlich in Augsburg, in einer Jugendherberge sind die 30 Kinder jetzt untergebracht. Am Mittwoch geht es für sie zum ersten Mal seit der Flucht wieder in die Schule.

Schulstart mit Übersetzung

Sie halten sich an den Händen, als sie zum ersten Mal ihren Schulweg in Augsburg antreten: 18 ukrainische Waisenkinder, von der ersten bis zur neunten Klasse, sind es, die erstmals die St.-Georg-Schule im Augsburger Domviertel besuchen. Die älteren Kinder besuchen die Berufsschule in Augsburg. "Wir haben zwei Schülerinnen aus der Achten und Neunten mitgenommen, die übersetzen", erklärt Schulleiter Volker Kunstmann, "das kam gut an bei den Kleinen, dass da Kinder mit dabei sind, die auch russisch sprechen." Das Augsburger Schulamt sucht derzeit noch nach Freiwilligen, die Russisch und/oder Ukrainisch sprechen und die geflohenen Schülerinnen und Schüler unterstützen. Insgesamt gehen in der Stadt 90 Kinder aus der Ukraine zur Schule.

Ukrainerin wendet sich ans Jugendamt für Unterstützung

Viel zu verarbeiten gibt es für sie, erst letzte Woche sind sie in Augsburg angekommen. "Es war ein schwerer Weg, aber sie haben es überstanden", erinnert sich Erzieherin Lidija. Unterstützung kam dabei vom Jugendamt der Stadt, nachdem eine in Schwaben lebende Ukrainerin sich an das Amt gewandt hatte.

Willkommen und Übersetzung auf Russisch

Damit die Kinder sich jetzt in Augsburg willkommen fühlen, haben die Schüler der Georgschule zur Begrüßung ein Lied auf dem Pausenhof vorbereitet. Der zehnjährigen Alina huscht ein Lächeln übers Gesicht: "Sie ist froh, so willkommen geheißen zu werden und dass es eine schöne Schule ist, es gefällt ihr", übersetzt die 15-jährige Lorina, die die Neuankömmlinge im Namen der Schule anschließend willkommen heißt.

Schulranzen und Süßigkeiten als Überraschung

Im Inneren des Schulhauses wartet dann eine Überraschung: Jedes Kind bekommt einen gepackten Schulranzen geschenkt, mit einer kleinen Papiertüte voller Süßigkeiten. Die Jungen und Mädchen strahlen vor Freude übers ganze Gesicht, als sie Stifte und Mäppchen bewundern. Besorgt hat alles Elternbeirätin Bianca Dybski, zusammen mit anderen Eltern. Ihr stehen beim Anblick der strahlenden Kinder Tränen in den Augen: "Die kommen jetzt erst mal an, gucken und sortieren alles, das finde ich richtig schön."

Kinder können nur kyrillische Schrift lesen

Auf die Schule kommt jetzt viel Arbeit zu, denn die ukrainischen Kinder kennen bislang nur die kyrillische Schrift und Russisch und Ukrainisch als Alltagssprache. Um es ihnen so einfach wie möglich zu machen, möchte Schulleiter Volker Kunstmann im Gespräch mit Erzieherin Lidija mehr über die Kinder erfahren. "Sie weiß, warum die im Heim waren, damit wir darauf eingehen können", erklärt er, "der Plan für die nächsten Wochen ist, sie erst mal ankommen zu lassen, damit sie durchschnaufen können."