Schulstart für 149.000 Schüler in Unterfranken

Die Schule in Unterfranken beginnt dieses Jahr mit 149.000 Schülerinnen und Schülern. Laut der Regierung von Unterfranken bleiben die Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren ähnlich.

Mehr Grundschüler als im Vorjahr

Um die 42.200 Mädchen und Jungen besuchen dieses Jahr die Grundschulen des Bezirks. Das ist ein Prozent mehr als im Vorjahr. Durchschnittlich sind etwa 21 Kinder in einer Grundschulklasse. Knapp 10.500 Kinder packen dabei zum ersten Mal die Schultasche. An den Mittelschulen in Unterfranken befinden sich aktuell 19.500 Schüler. Nach Angaben der Regierung hat jeder vierte Schüler an unterfränkischen Grund- und Mittelschulen einen Migrationshintergrund.

Geringe Schwankungen bei Realschulen und Gymnasien

Ab Dienstag gehen 22.300 Realschüler in Unterfranken in ihre Klassenzimmer, das sind 500 weniger als im Vorjahr. Im Durchschnitt sitzen dort etwa 25 Schüler. Die Zahl der Schüler an den 46 Gymnasien in Unterfranken ist mit 32.300 etwa gleichgeblieben. Die Zahl der Fünftklässler liegt bei 3.900 und bleibt ebenfalls gleich.

Debatte um Lehrermangel in Unterfranken

Vor dem Schulstart haben Lehrerverbände die Personalpolitik des Kultusministeriums kritisiert. Laut der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) fehlen in Unterfranken mindestens 500 Lehrkräfte und pädagogisches Personal. Die Regierung von Unterfranken bestreitet das und sieht die Schulen als „gut aufgestellt“ an.