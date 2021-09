Schulstart am Friedrich-List-Gymnasium Gemünden

Das Leben am Friedrich-List-Gymnasium in Gemünden am Main ist zurück. Unter strengen Hygieneauflagen geht es für die Schülerinnen und Schüler nach mehreren Monaten des Homeschoolings wieder in die Klassenzimmer. Die Stimmung sei gut und Vorfreude auf das Schuljahr groß, sagt Lehrerin Judith Saur. "Schule bedeutet nicht nur Bildung. Schule bedeutet vor allem, dass Sozialisierungsprozesse und Entwicklungsprozesse stattfinden können und die können nicht daheim mit den Geschwisterkindern stattfinden, sondern dafür braucht man Freunde, das Umfeld oder dass jetzt wieder Klassenfahrten stattfinden können. Schule ist einfach so viel mehr als Leistungserhebungen."

Strenge Hygienemaßnahmen

3 Corona-Tests in der Woche, eine generelle Maskenpflicht - auch am Platz - und Abstand sollen in Gemünden dafür sorgen, dass es beim Präsenzunterricht bleibt. Luftfilter seien beantragt, sagt Schulleiter Ingo Schneider. Die Schülerinnen und Schüler des Friedrich-List-Gymnasiums sind über den Hygieneplan der Regierung gespaltener Meinung:

"Das ist gut so - für die Sicherheit der Anderen und für die Solidarität, dass wir uns auch zusammen sehen können und da kann man solche Maßnahmen machen." Marie-Sophie Perthen

"Ich finde, wenn man getestet ist und es dann auch noch zusätzlich die Raumlüfter gibt, dann kann man das mit den Masken auch noch lockern. Aber ich hab eigentlich kein Problem damit, solange man noch in der Schule sein darf." Justus Kaufmann

"Ich finde die Glaubwürdigkeit geht ein bisschen verloren, wenn man sich drei Mal die Woche testen lassen und trotzdem mit der Maske hier sitzen muss - dann aber zum Beispiel draußen auf dem Pausenhof ohne Maske herumlaufen darf." Luisa Küber

Wissenslücken und Notendruck

"Wir versuchen die Schüler am Anfang wieder an Leistungsnachweise zu gewöhnen. Das Ganze gehen wir sehr langsam an, denn sie sind es ja nicht mehr gewöhnt zum Beispiel abgefragt werden. Die Schüler müssen keine Angst haben, dass sofort der Hammer kommt", sagt Lehrerin Sabine Cramer-Deeg. So sollen Wissenslücken, entstanden durch Homeschooling, aufgefangen werden. Ebenfalls hat die Schule in der letzten Ferienwoche Nachhilfe angeboten, bei der etwa 1/4 der Schülerinnen und Schüler teilgenommen hätten, freut sich Schulleiter Ingo Schneider.