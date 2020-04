Schulstandort Marktheidenfeld wird für 70 Millionen Euro saniert

Eine weitreichende Entscheidung für den Schulstandort Marktheidenfeld hat der Kreisausschuss Main-Spessart wegen der Corona-Krise in seiner Funktion als Kreistag gefasst: Einstimmig entschied das Gremium eine Sanierung des Schulstandorts nach der Konzeptvariante 3 mit geschätzten Kosten von gut 70 Millionen Euro – voraussichtlich umgesetzt bis zum Jahr 2028.

Teuer aber pädagogisch und städtebaulich sinnvoll

Die Entscheidung umfasst den Abbruch und Neubau der Main-Spessart-Halle auf dem benachbarten Sportgelände, den Neubau einer Realschule auf dem jetzigen Schulgelände und den Abbruch sowie Neubau des Gymnasiums auf dem Schulgelände mit einer zentralen Pausenhoffläche und durch die neuen Gebäude eine Abschirmung zur Wohnbebauung. Interimslösungen sind dabei nicht erforderlich. Es ist die zwar teuerste Variante der Vorstudie, gilt aber aus städtebaulicher und pädagogischer Sicht als die beste - auch dank der zusammenhängenden Sportflächen mit der Mehrzweckhalle und dadurch kurzen Wegen. Zudem könnte die Durchfahrtsstraße mit dem Busverkehr belassen werden.

Stadt Marktheidenfeld wünscht sich Mehrzwecknutzung

Bei drei möglichen Varianten hatte auch der Marktheidenfelder Stadtrat die Lösung favorisiert. Die Stadt wünscht sich eine Mehrzwecknutzung und Tribüne für die Sporthalle. Aus Sicht des Landkreises handelt es sich bei der Multifunktionshalle derzeit nur um eine Grobplanung, deren Aussehen und Ausstattung noch nicht festgelegt wird. Mit der Stadt Marktheidenfeld soll in einem Vertrag geregelt werden, wie diese Veranstaltungen in der Halle oder in einer Schulaula auch künftig wie bisher durchführen kann.

Schrittweiser Umbau

Marktheidenfelds ausscheidende Bürgermeisterin Helga Schmidt-Neder und die Freien Wähler hatten schon vor zwei Jahren energisch darauf gepocht, das Thema noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. Angesichts eines Eigenanteil von 39 Millionen Euro für den Landkreis müsse darauf geachtet werden, nicht alle Wünsche in die Planung hineinzupacken. Die Kreisverwaltung ist nun beauftragt, die Schritte für die Sanierung einzuleiten. Der zeitliche Fahrplan sieht den Neubau der Mehrzweckhalle 2024, der Realschule 2026 und des Gymnasiums 2028 vor.