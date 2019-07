Schulsport mal anders: Minigolf als Wahlfach

In drei Schulen in Kempten steht Minigolf auf dem Stundenplan: Seit zwei Jahren bieten sie die Sportart als Wahlfach in Zusammenarbeit mit dem Minigolf-Verein an. Der Verein will damit die Kinder für die etwas aus der Mode gekommene Sportart begeistern. Der Plan geht auf: Zehn Schüler der Grundschule an der Sutt sind immer dienstags mit viel Freude dabei, erzählt Lehrerin Elke Weiß. "Wenn es regnet, dann ist der Frust groß."

Minigolf: Kinder lernen Konzentration

Ganz anders, wenn die Sonne scheint – und der Ball ins Loch geht. "Ja, ich habe es geschafft!", jubelt Joel. "Ich habe hier die Bahn gespielt und beim ersten Versuch – das nennt man 'Hole-in-One' – habe ich es ins Loch geschafft." Die Schüler lernten auch etwas, sagen sie. Disziplin, Konzentration und Genauigkeit zum Beispiel. Und "eine Art Physik", wie es Alex ausdrückt: "Damit man weiß, in welche Richtung der Ball geht!"

Talentsuche unter den Schülern

Die Idee für den Minigolf-Schulunterricht hatte der Besitzer der Anlage, Dominikus Eisele. Er ist Minigolfer aus Leidenschaft und war vor vielen Jahren sogar Trainer der Minigolf-Jugend-Nationalmannschaft. "Vielleicht gibt es ein paar Talente. Und diese Talente schnappen wir uns natürlich. Jugend ist immer gefragt", sagt er. Abgesehen von der Hoffnung auf talentierten Nachwuchs hat Eisele einfach Spaß: "Ich finde ja Kinder toll. Und wenn die sich freuen, dann finde ich das noch toller."