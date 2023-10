Schulschließung Treuchtlingen: Unterricht zum Teil in Präsenz

Nach der Schließung der Senefelder-Schule in Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wegen Brandschutzmängeln sind nach rund einer Woche wieder Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenhof unterwegs. Der Gong beendet die Pause, langsam machen sich alle wieder auf in Richtung Neubau der Gesamtschule. Dort wird knapp die Hälfte der 1.200 Schüler der Senefelder-Schule unterrichtet.

Der Anblick der jungen Menschen auf dem Schulgelände freut den Leiter der Gesamtschule, Stefan Reutner. Die gesamte Mittelschule, alle fünften Klassen der Senefelder-Gesamtschule sowie die Oberstufe des Gymnasiums seien seit Montag im neugebauten Fachraumtrakt untergebracht, berichtet Reutner. Die anderen Schülerinnen und Schüler sind noch im Distanzunterricht.

"Es wurde gut geregelt"

Die Schülerinnen und Schüler, die schon wieder in der Senefelder-Schule sind, freuen sich, dass sie so schnell zurückkehren konnten. Taha Demir und seine Mitschüler schreiben im kommenden Jahr Abitur. "Es ist gut, dass wir extra Klassenräume bekommen haben, dass wir in unserem Stoff weiterkommen", sagt der 18-Jährige. "Es wurde gut geregelt. Nach ein paar Tagen haben wir wieder Unterricht. Es läuft gut", findet auch Sterre van Klaveren. "Wir sind froh, dass wir weiterkommen. Sonst wäre es schon schwierig für uns", meint Meryem Ugur.

Räume in Treuchtlingen werden geprüft

Das große Ziel des Schulleiters ist es, alle Kinder und Jugendlichen nach den Herbstferien wieder in Präsenz zu unterrichten. "Wir versuchen, gute Lösungen zu finden", so Schulleiter Reutner. "Nicht alle am Standort, aber an Standorten, die uns die Stadt Treuchtlingen und andere Institutionen zur Verfügung stellen.". Die Schulleitung hat bereits einige Räumlichkeiten besichtigt und eine Liste der in Frage kommenden Räume an das Landratsamt weitergeleitet. Dort wird nun geprüft, welche sich tatsächlich für den Unterricht eignen. Außerdem wurden bereits Gespräche aufgenommen, um sogenannte Klassenraummodule auf dem Schulhof aufzustellen.

"Welle der Solidarität" für die Schule

Reutner ist zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird. Die Schule habe eine große Welle an Solidarität erfahren. "Das berührt und erfreut uns sehr", sagt der Schulleiter. In der Elternschaft der Schule sei die Stimmung im Bezug auf das Homeschooling allerdings sehr unterschiedlich, berichtet die Elternbeiratsvorsitzende der Senefelder-Schule Daniela Neumayer. Eltern mit älteren Kindern würde es oft leichter fallen. Aber vielen stecke die Pandemie noch "in den Knochen", so Neumayer. Die Eltern müssten gerade erneut sehr viel leisten. Die Elternbeiratsvorsitzende verweist aber auch auf den Neubau des Klassentrakts, der in rund zwei Jahren fertig sein soll. "Wir müssen da jetzt alle zusammen durch, für die Kinder und für diese Schule", appelliert sie.

Rund zwei Jahre bis zum Neubau

Die Senefelder-Schule in Treuchtlingen wird seit rund acht Jahren neu gebaut. Turnhalle und Fachraumtrakt, in dem nun die Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, sind fertig. An dem Gebäude, in dem die Klassenzimmer untergebracht werden, laufen die Bauarbeiten. Rund zwei Jahre wird es noch dauern, bis die Kinder und Jugendlichen dort einziehen.

In der Senefelder-Schule sind Mittel- und Realschule sowie Gymnasium zusammen untergebracht. Das größte Gebäude auf dem Schulgelände wurde in den 1970-er Jahren gebaut und darf nun nicht mehr betreten werden.