Schulprojekt "Applaus für Gretel Bergmann" für Grundschüler

In Nürnberg ist am Freitag das Schulprojekt "Applaus für Gretel Bergmann" angelaufen. In Erinnerung an die jüdische Hochspringerin sollen sich die Grundschüler der Gretel-Bergmann-Schule in Langwasser eine Woche lang intensiv mit Antisemitismus auseinandersetzen, so das zuständige Projektbüro. Danach wird das Unterrichtsmaterial allen Grundschulen in Mittelfranken zur Verfügung gestellt. Insgesamt 60.000 Kinder sollen so erreicht werden.

Wer war die Schul-Namensgeberin Margaret "Gretel" Bergmann?

Margaret, genannt Gretel Bergmann, die 1914 in Laupheim geboren wurde und 2017 in New York starb, war in den 1930er-Jahren eine der besten Hochspringerinnen. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft verboten ihr die Nationalsozialisten aber ihren Sport normal auszuüben und an den Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles teilzunehmen. Nach der Machtergreifung 1933 wurde sie aus ihrem Verein ausgeschlossen.

Schikanen und Repressalien der NS-Diktatur

Sie verließ Deutschland und ging nach England, wo sie die britischen Meisterschaften gewann. Daraufhin zwangen die Nationalsozialisten sie – unter Androhung von Repressalien gegen ihre Familie – zurückzukommen. Zurück in Deutschland wurden ihr aufgrund ihrer jüdischen Herkunft alle Möglichkeiten verwehrt, für den Wettkampf zu trainieren. Trotzdem erzielte sie hervorragende Höhen, wurde aber aus dem Kader getilgt und nicht nominiert. An den Olympischen Spielen durfte sie nicht teilnehmen. 1937 emigrierte sie in die USA.

Projekt für mehr Toleranz

Den Schülern sollen durch das Schulprojekt Werte wie Toleranz, Akzeptanz, Respekt und Menschenrechte nähergebracht werden. Ziel des Projekts ist ein friedliches Miteinander in Klasse, Schule und Gesellschaft. Das Projekt entstand im Rahmen des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".