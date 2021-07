Schulpraktikant im Tarnanzug löst Großeinsatz der Polizei aus

Am Schulzentrum in Pfarrkirchen, im Landkreis Rottal-Inn, ist es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen: Kurz nach 9 Uhr morgens waren bei der Polizei mehrere Anrufe eingegangen, dass am Schulzentrum ein Mann in Tarnanzug und mit Gewehr unterwegs sei, so die Polizeiinspektion Pfarrkirchen.

Polizei rückte mit Großaufgebot an

Die Polizei rückte mit Zivil- und Polizeikräften aus dem gesamten Landkreis Rottal-Inn sowie Polizeihunden und Hundeführern aus Passau an und suchte den öffentlichen Fußweg zwischen dem evangelischen Kindergarten und dem Schulzentrum ab. Kurz vor 10 Uhr meldete dann ein Zeuge, dass der Mann in Tarnkleidung auf einer Parkbank neben dem Fußweg an der Schule sitze. Dort fanden die Beamten den Mann, der tatsächlich mit Tarnanzug und entsprechendem Hut bekleidet war und eine Langwaffe dabei hatte.

Mann im Tarnanzug und mit Waffe sollte einen Jäger mimen

Wie sich herausstellte, war der Verkleidete Praktikant der Förderschule, die eine Schnitzeljagd durchführte. Bei dem schulischen Projekt sollte der junge Mann einen Jäger mimen, die drei- bis sechsjährigen Vorschulkinder waren als Wildtiere verkleidet und mussten sich vor dem gespielten Jäger verstecken. Die Waffe entpuppte sich als Spielzeuggewehr.

Eine tatsächliche Gefahr für die Schulen beziehungsweise den Kindergarten bestand nicht, so die Polizei. Ein angeforderter Polizeihubschrauber musste nicht mehr eingesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Der Vorfall werde der Staatsanwaltschaft Landshut zur Prüfung gegeben.