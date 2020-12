Schulpolitik: Der Koalitionssegen hängt schief

Die Schulpolitik sorgt für Umstimmigkeiten zwischen den Koalitionspartnern CSU und den Freien Wählern. Ministerpräsident Markus Söder verlangt von Kultusminister Michael Piazolo, dass ab Januar sämtliche Schwierigkeiten behoben sind. Die Freien Wähler fühlen sich angegriffen. Deren Fraktionschef Florian Streibl sagte, in einer Koalition arbeite man zusammen und stelle keine gegenseitigen Ultimaten oder verteile Schuldzuweisungen.

Herrmann räumt Defizite bei Digitalisierung ein

Streibl erinnerte daran, dass sich die Freien Wähler im August auch zurückgehalten hätten, als Ministerpräsident Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml wegen der Corona-Test-Pannen schwer unter öffentlichen Beschuss geraten waren.

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann (CSU), hatte am Mittwoch im BR Defizite bei der Digitalisierung der Schulen eingeräumt. "Was natürlich unbefriedigend ist, wenn die elektronischen Systeme nicht funktionieren", räumte Hermann im Hinblick auf den Absturz der Lernplattform Mebis ein. "Das muss nach den Ferien wieder funktionieren", forderte Hermann und verwies dabei auf seinen Austausch mit Kultusminister Piazolo. Die Pandemie habe Defizite in der Digitalisierung aufgezeigt.

Streibl: CSU für Schwierigkeiten mitverantwortlich

Streibl sprach in Richtung Söder und Herrmann von einer unfairen und unpassenden Kritik. Sie zeuge von mangelndem Verständnis. Diese nie dagewesene Pandemie sei eine Situation, die alle Bildungsminister in der Bundesrepublik Deutschland gleichermaßen vor Probleme stelle.

Und Streibl machte die CSU für die Pannen indirekt mitverantwortlich: Schließlich habe die CSU mehr als 60 Jahre lang ununterbrochen die Verantwortung für das Bildungsministerium gehabt. Damit trage auch sie eine erhebliche Mitverantwortung für die nun zutage tretenden Defizite bei der Digitalisierung des bayerischen Bildungswesens.

Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten: "Anstatt die Probleme zu lösen, rede man die Dinge schön", hieß es aus Regierungskreisen. Streibls Kritik sei ein "Zeugnis der Hilflosigkeit", welches nur noch ratloses Kopfschütteln" hervorrufe.