Schulöffnungen: Wie reagiert Landtag auf Leopoldina-Empfehlung?

Insbesondere die Idee, dass Grundschüler der 3. und 4. Klasse als erste Gruppe wieder in der Schule unterrichtet werden sollen, lehnen die Grünen ab. Aus pädagogischen Gründen könne dies sinnvoll sein, sagte deren bildungspolitischer Sprecher Thomas Gehring auf BR-Anfrage, nicht aber in Hinblick auf den Infektionsschutz. Grundschulkinder seien mit der Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln überfordert. Abstandsregeln seien an der Grundschule nicht einzuhalten.

CSU, FDP, Grüne, AfD: Erst Abschlussklassen zurück in die Schule

Auch der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Landtag, Markus Bayerbach von der AfD betonte, dass Grundschüler emotional "zu stürmisch" seien, um die Sicherheitsvorgaben einzuhalten. FDP-Bildungspolitiker Matthias Fischbach sagt dem BR: "Bald wieder in den Unterricht vor Ort in den Schulen einsteigen ja, aber der Gesundheitsschutz muss Priorität haben."

Es sei richtig, dass die jüngeren Jahrgänge mehr Betreuung bräuchten, aber bei den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe gelte es zu bedenken, dass sie noch neuen Stoff erlernen müssten. Daher stimmt die FDP mit CSU, Grünen und AfD überein, dass als erste Schülergruppe die Abschlussklassen an den Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien unterrichtet und auf ihre Prüfungen vorbereitet werden müssten.

Bessere Kommunikation gewünscht

Einzig die bildungspolitische Sprecherin der SPD Fraktion, Simone Strohmayr, plädiert wie die Leopoldina dafür, zuerst die Grundschulen zu öffnen. Sie treibe die Sorge um Kinder aus benachteiligten Familien um, so Strohmayr. Diese hätten daheim weder Ruhe zum Lernen noch Hilfe von den Eltern und vielleicht auch keinen Computer. Wie die schrittweise Öffnung organisiert werde, müsse das Kultusministerium beantworten. Die SPD wie auch Grüne, FDP und AfD im Landtag beklagten eine mangelnde Kommunikation von Seiten des Kultusministeriums. Dieses müsse verbindliche Leitlinien vorgeben, so Strohmayr.

Piazolo will Empfehlungen nicht kommentieren

Zu den Leopoldina-Empfehlungen zu den Öffnungen im Bildungsbereich will sich der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) derzeit nicht äußern. Die Leopoldina-Empfehlungen seien auf ausdrücklichen Wunsch der Kanzlerin erstellt worden, er wolle dem Gesprächen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch nicht vorgreifen.

"Wichtig ist, dass da auch über eine Gesamtstrategie geredet wird, wo sich das Thema Schule einbinden lässt. Aber einzelne Forderungen im Vorfeld halte ich nicht für zielführend", so Piazolo im BR Interview. Nach diesen Gesprächen wollen sich laut Piazolo die Kultusminister der Länder austauschen und "zeitnah entscheiden, wie es weitergeht".

Überlegungen zu Mundschutz und Schulweg

Für die Fraktionen im bayerischen Landtag ist auch die Schulbeförderung ein wichtiger Punkt. Gerade im ländlichen Raum müsse sichergestellt werden, dass die Kinder unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften mit Bus und Bahn zur Schule fahren könnten, so Georg Waschler von der CSU-Fraktion. Der Bildungspolitiker mahnte, dass Kommunen, Schulämter und Ministerialbeauftragte vor Ort gemeinsam Lösungen erarbeiten müssten.

In Bezug auf die Lehrer sind sich alle einig, dass alles getan werden muss, um deren Gesundheit zu schützen. Eventuell müsse auch eine Mundschutzpflicht überlegt werden, so Markus Bayerbach von der AfD-Fraktion. Als weitere Schritte zur Öffnung der Schulen empfehlen die Grünen im Landtag, die Notbetreuung für Kinder aus benachteiligten Familien zu öffnen. Derzeit werden nur Kinder von Eltern betreut, die in systemrelevanten Berufen tätig sind. Außerdem könnte der Schulbesuch von Grundschulkindern in kleinen Gruppen ermöglicht werden.