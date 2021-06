Schulöffnung wird Ausmaß der psychischen Probleme zeigen

Wenn ein Jugendlicher sein Zimmer nicht mehr verlassen und seinen Geburtstag alleine feiern will, sollten Eltern normalerweise hellhörig werden. Dies können Hinweise auf eine beginnende Depression sein. Im Lockdown waren aber alle zu genau diesem Verhalten verdonnert. "Es wird jetzt schwerer, herauszufinden, wer unter eine Depression leidet oder wer sich einfach nur an die Regeln gehalten hat", sagt Inga Neubauer vom Nürnberger Institut für Pädagogik und Schulpsychologie.

Wegen Lockdowns: Ein Drittel hat psychische Probleme

Studien zufolge seien ein Drittel der Kinder und Jugendlichen von psychischen oder psychosomatischen Problemen betroffen, sagt Neubauer. "Das ist in einer Schulklasse ganz schön viel", fügt die Schulpsychologin hinzu. Wenn jetzt der Präsenzunterricht wieder beginnt, sei es an den Lehrern, genau hinzusehen. "Wir rechnen mit einer steigenden Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf".

Aufklärung per Theater-Video –"Icebreaker"

Das Nürnberger Gesundheitsamt und die AOK fördern das Theaterprojekt "Icebreaker", das über Depressionen aufklärt. Wegen der Corona-Bedingungen hat Theaterpädagoge Jean-Francois Drozak das Stück während der Pfingstferien im Nürnberger Labenwolf-Gymnasium als Video aufgezeichnet. Sechs Schülerinnen haben dies innerhalb einer Projektwoche realisiert. Das Video wird allen Schulen für den Unterricht zur Verfügung gestellt.

Pubertäre Stimmungsschwankungen oder Depression?

Das Stück zeigt parallele Leben zweier Jugendlicher. Beide kommen morgens nicht aus dem Bett, beide haben Probleme mit den Eltern, beide haben Schulstress. Doch wo handelt es sich bei mieser Laune und Appetitlosigkeit einfach um pubertäre Stimmungsschwankungen? Und wo beginnt eine Depression, bei der eine Behandlung beim Therapeuten helfen kann, wieder ins Leben zurückzufinden?

Bei Depression: keine Gefühle mehr spürbar

Schülerin Ellora aus der achten Klasse erklärt es so: "In der Pubertät hat man Stimmungsschwankungen, also große Freude, große Trauer, große Wut. Bei einer Depression ist man taub. Man spürt nichts." Sie beschreibt es als eine Abwesenheit von Gefühlen. Wenn dann im wochenlangen Rückzug die Gedanken um den Tod zu kreisen beginnen, wird es gefährlich. Hier sollte spätestens Hilfe geholt werden. Die Zahl der Depressionen könnte sich während der Pandemie verdoppelt haben, sagt Schulpsychologin Inga Neubauer. Der Schulleiter des Labenwolf-Gymnasiums, Harald Behnisch, merkt, dass manche Schüler nicht mehr am Distanzunterricht teilnehmen: "Es gibt Schüler, die wir verlieren." In der Schule würden Lehrer schneller merken, wenn mit einem Kind etwas nicht stimme. Aus der Ferne sei dies deutlich schwieriger, so Behnisch.