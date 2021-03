Schulöffnung in Bayern: Reichen die Schutzmaßnahmen?

Ein fröhliches Wiedersehen bei den Schülern, Bedenken bei den Lehrkräften: Mit rund 400 Kindern und Jugendlichen ist etwa die Hälfte der Schüler nach rund einem Vierteljahr ans Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg am Lech zurückgekehrt.

"Man hat das Gefühl, dass man in den letzten Monaten einiges verpasst hat", freut sich ein Schüler des Gymnasiums über die Möglichkeit, jetzt wieder vor Ort zu sein. Eine Mitschülerin ergänzt: "Es ist schon gut, weil man einfach wieder Leute sieht und weil es schon etwas anderes ist, direkt etwas erklärt zu bekommen als Arbeitsaufträge und Digitalunterricht zu erhalten."

Wer darf wann in den Unterricht?

Bisher waren es nur Grundschulkinder und Schüler aus den Abschlussklassen - nun ist für alle Wechselunterricht angesagt. Kann ein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden, ist sogar kompletter Präsenzunterricht für alle erlaubt. Mit Ausnahme der Landkreise und kreisfreien Städte, wo die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Das betrifft inzwischen 37 von insgesamt 96 Städten und Kreisen. Ist der Wert konstant unter 50, können als Sonderfall auch Grundschulen generell auf Präsenzunterricht umstellen.

Kritik an fehlendem Schutz

Viel Kritik an den neuen Regelungen kommt von den Lehrkräften. Julia Lindner, stellvertretende Schulleiterin des Ignaz-Kögler-Gymnasiums, bemängelt, dass die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend seien: Die angekündigten Tests fehlten, Impfen sei derzeit nur für Grund- und Förderschullehrer möglich, Luftreinigungsgeräte hätte die Schule keine erhalten. Diese Klagen hört man von vielen Lehrkräften.

"Wir hätten längst geimpft werden müssen. Solange diese Sicherheit für Lehrer nicht gewährleistet ist, ist es unverantwortlich, Schulen zu öffnen." Judith Wenzl, BLLV Niederbayern

Viel zu wenig Tests vorhanden

Mit Reihen-Schnelltests für Schüler, bei denen der Abstrich nicht so tief in der Nase gemacht werden muss, soll die Sicherheit erhöht werden. Doch von diesen angekündigten Schnelltests ist bisher vielerorts nichts zu sehen.

So berichtet Erwin Lenz, Schulleiter am Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau: "Unser Sachaufwandsträger hat uns mitgeteilt, dass die Tests nicht vor Ostern eintreffen werden." Ins gleiche Horn stoßen die bayerischen Berufsschullehrer. "Nur ein Zehntel der versprochenen Schnelltests ist angekommen, an manchen Schulen gar keiner", berichtet Pankraz Männlein, Landesvorsitzender des Verbandes der Lehrer an beruflichen Schulen (VLB). Die Situation an Berufsschulen ist nach Ansicht Männleins sowieso eine spezielle: "An Berufsschulen wechseln die Schülerinnen und Schüler oft täglich von der Schulbank in den Ausbildungsbetrieb. Dadurch herrscht an unseren Schulen ein deutlich höheres Infektionsrisiko und gleichzeitig werden wir von der Staatsregierung vergessen."

Nicht alle müssen, aber fast alle wollen

Der Besuch des Unterrichts ist verpflichtend, es gibt aber die Möglichkeit, sich bei besonderen Risikofaktoren, beispielsweise innerhalb der Familie, befreien zu lassen. Über den Antrag entscheidet jede Schule selbst. Am Landsberger Gymnasium haben heute vier von etwa 400 Schülern von einer Befreiung Gebrauch gemacht.