Schullektüre: Was muss sie können?

Yara geht in die elfte Klasse des Sophie-Scholl-Gymnasiums in München. Viele der Bücher, die sie bisher im Unterricht lesen sollte, haben sie wenig interessiert. Die meisten Schullektüren fand sie langweilig, zuletzt Goethes "Die Leiden des jungen Werther": "Allein die Sprache, die die damals verwendet haben, das spricht heute keiner mehr. Diese kleinen gelben Bücher, da weiß man schon, dass die blöd sind irgendwie", sagt Yara.

Auch Lessings "Nathan der Weise" und "Das Parfüm" von Patrick Süskind standen auf dem Stundenplan.

Bezug zu aktuellen Themen zählt

Yaras Mitschülerinnen Melissa und Lina urteilen nicht ganz so kritisch. Sie halten zum Beispiel die Ringparabel in "Nathan der Weise" immer noch für aktuell. Schließlich vergleiche darin Nathan die Religionen, ohne darüber zu urteilen, welche die beste oder richtige sei.

Für Melissa und Lina eine gute Metapher dafür, Menschen so zu akzeptieren und zu tolerieren, wie sie sind. Für sie ist wichtig, dass Lektüre im Deutschunterricht einen Bezug zur Gegenwart hat. Gern auch in moderner Sprache. Vielleicht kam auch deshalb "Das Parfüm" von Patrick Süskind bei den meisten in der Klasse sehr gut an.

Faust ab 2024 keine Pflichtlektüre mehr

Mit moderner Sprache kann Goethes "Faust" nicht punkten. Der ist für die Schülerinnen dieses Schuljahr Pflicht, noch. Ab 2024 steht es Lehrkräften in Bayern frei, ob sie ihn in der Klasse lesen lassen oder nicht.

Vorfahrt für andere Literatur?

Für Peter Busl ist das kein Problem. Er ist Lehrer und Fachschaftsleiter für Deutsch am Sophie-Scholl-Gymnasium. Für ihn steht und fällt gute Schullektüre nicht mit "Faust". Die Meinungen zu dem Werk würden schon seit längerer Zeit auseinandergehen. Und den Inhalt von "Faust" findet Peter Busl nicht unproblematisch. "Ein alter Mann mit einer 14-Jährigen - das ist erläuterungsbedürftig", sagt er.

Peter Busl findet: Auch wenn Goethes Tragö die grundlegende Themen des Menschseins thematisiert – die könne man bestimmt auch mit anderen Klassikern im Unterricht behandeln. Er hält den "Faust" im Schulunterricht für verzichtbar.

Schullektüre braucht Anleitung

Anders sieht das Karlheinz Schoofs, Schulleiter am Ehrenbürg Gymnasium Forchheim. Er schätzt die Vielfalt dieses Werks für den Unterricht. Es biete zahlreiche Stellen, um anzuknüpfen an Themen, die die Schülerinnen und Schüler betreffen, interessieren – und auch trotz der antiquierten Sprache sofort verstehen.

"Dieses Gegenüber von Gut und Böse, oder auch die Liebe zwischen Faust und Gretchen. Das begreifen die Schüler gleich, und auch was mit Gretchen passiert", so Schoofs.

Als Fachgruppenleiter für das Fach Deutsch beim Bayerischen Philologenverband sorgt Schoofs sich nicht, dass das in seinen Augen "geniale Werk" aus dem Unterricht verschwinden könnte. Lehrkräfte dürfen den "Faust" ja weiterhin mit Schülerinnen und Schülern durcharbeiten, es ist nur keine Pflicht mehr. Sie müssten aus Sicht von Schoofs Literatur so aufbereiten, dass Schülerinnen und Schüler sie verstehen können und die spannenden Elemente entdecken.

Für das Lesen begeistern

Entscheidend ist für ihn, dass Schullektüre die Schülerinnen und Schüler anspricht. Wenn nur eine Lehrplanpflicht erfüllt werde und man die Klasse mit dem Lesestoff nicht erreiche, dann wäre der auch ganz schnell wieder vergessen. Dabei solle Schullektüre an Literatur heranführen, fürs Lesen begeistern.

Generationenfrage Schullektüre

Peter Busl ist schon neugierig, ob Lehrerinnen und Lehrer dafür in Zukunft weiterhin auf Goethes "Faust" setzen werden. Am Sophie-Scholl-Gymnasium gibt es inzwischen viele junge Deutschlehrerinnen. Das macht es für ihn spannend zu erfahren, wie diese jüngere Generation zu der Tragödie stehen wird.

Dass es bei guter Schullektüre ebenso auf die Lehrkräfte ankommt, das glaubt auch Schülerin Melissa. Denn letztlich eröffnen sie den Zugang in die Literatur. Und wenn man über deren Inhalt in der Klasse diskutieren kann, dann sei sehr viel Schullektüre auch wirklich gut.