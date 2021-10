Schulleiter klagt gegen Entlassung aus Beamtenverhältnis

Ein wegen Untreue verurteilter Schulleiter eines Gymnasiums im Landkreis Kelheim soll seinen Beamtenstatus verlieren. Dagegen klagt der Mann. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof will am Montag prüfen, ob die Disziplinarmaßnahme weiterhin Bestand hat.

Geld aus "Klassenfahren-Konto" veruntreut

Die strafrechtliche Verurteilung von 2017 wegen Untreue ist bereits rechtskräftig: Der Mann hatte sich über mehrere Monate Geld aus einem sogenannten Klassenfahrten-Konto der Schule auszahlen lassen. Gegenüber Dritten hatte er angegeben, dass das Geld für den privaten Schulträger oder andere Investitionen bestimmt sei.

Laut dem damaligen Urteil hat der Schulleiter das Geld unter anderem auf die Konten seiner Kinder verteilt. Erst als die Veruntreuung aufzufliegen drohte, zeigte er sich selbst an und zahlte das Geld zurück.

Auch Verwaltungsgericht entscheidet gegen Angeklagten

Unabhängig von dem Strafurteil wurde gegen den Mann auch eine Disziplinarmaßnahme ergriffen: Vom Verwaltungsgericht Regensburg wurde der Mann, der zunächst Beamter geblieben war, obwohl er an einer Privatschule tätig war, nochmals verurteilt - was die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis bedeutete. "Das Vertrauen des Dienstherrn und der Allgemeinheit sei verloren gegangen. Der Beklagte habe sich in seinem Statusamt als Lehrer - unabhängig davon, welchen konkreten Dienstposten er bekleide - untragbar gemacht," heißt es im schriftlichen Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg.

Schulleiter könnte Pensionsansprüche verlieren

Das sieht der Schulleiter anders und klagt gegen die Disziplinarmaßnahme. Nun muss der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München entscheiden. Das Gesetz sagt, dass Beamte ab einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr quasi automatisch aus dem Beamtenverhältnis entfernt werden. Der Schulleiter ist aber nur zu einer Strafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Trotzdem kam das Regensburger Verwaltungsgericht zu dem Schluss: "Die Schwere des Dienstvergehens gebietet die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis."

Bestätigt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Urteil des Regensburger Gerichts, verliert der Schulleiter nicht nur seinen Beamtenstatus. Dem Familienvater droht auch der Verlust seiner Pensionsansprüche.