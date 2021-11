Schullandheimwerk Unterfranken startet Spendenkampagne

Das Schullandheimwerk Unterfranken e.V. startet eine Spendenkampagne für seine sechs regionalen Häuser. Das Motto: "Virtuell besuchen – real helfen". Der Verein lädt auf seiner Homepage zu einem virtuellen Besuch in seinen Häusern ein und freut sich über Spenden zum Erhalt und Ausbau des pädagogischen Angebots. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die auch den unterfränkischen Schullandheimen zu Schaffen macht: Im Vergleich zum Jahr 2019 gab es in den beiden vergangenen Jahren bei den Übernachtungen Rückgänge zwischen 75 und 90 Prozent.

Größte Gästegruppe bricht weg

Laut dem Schullandheimwerk sind die Belegungszahlen in den Sommermonaten dieses Jahres vorübergehend etwas gestiegen. Doch inzwischen befinde man sich leider wieder in einem "Defacto-Lockdown", so Friederike Walk, Geschäftsführerin des Schullandheimwerks gegenüber BR24. Walk bezieht sich dabei auf ein Schreiben des Kultusministeriums, wonach von Schulfahrten abgeraten wird. Auch nach den Weihnachtsferien soll vorerst auf Buchungen von Schulfahrten verzichtet werden. Damit breche die Gästegruppe weg, die den Hauptumsatz generiere.

Schullandheime können kaum planen

Walk beklagt, dass den Schullandheimen Planungssicherheit fehle und es viele sehr kurzfristige Stornierungen gebe. Außerdem dürfen Zimmer wegen Abstandsregelungen nicht voll belegt werden. Hygienebestimmungen würden zu einem erhöhten Personalaufwand führen. So sei etwa kein Küchendienst durch die Schüler und Schülerinnen mehr möglich und somit werde mehr Personal bei der Essensausgabe benötigt.

Kreatives Angebot zum Überbrücken

Die Häuser in den Landkreisen Kitzingen, Miltenberg, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Würzburg haben sich jeweils verschiedenen Schwerpunkten und Themen verschrieben und machen dazu Angebote für die Schulklassen, die inhaltlich an die Lehrpläne anknüpfen. Das Schullandheimwerk Unterfranken vertritt und unterstützt die Häuser und führt jährlich eine sogenannte "Schullandheimsammlung" durch. In diesem Jahr findet sie online statt. Mit den Spendengeldern sollen attraktive Lern- und Erlebnisräume geschaffen werden.