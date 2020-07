Schulkonzept für Herbst: Meidinger hat große Zweifel

Wenn nach den Sommerferien im Herbst wieder unterrichtet wird, sollen alle Kinder zur Schule gehen und die Hygieneregeln bundesweit einheitlich gelten. Der Deutsche Lehrerverband kritisiert dieses von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgelegte Konzept: Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger aus Deggendorf bezweifelt, dass die Maßnahmen ausreichen.

Reichen die Hygiene-Maßnahmen aus?

Insgesamt stelle der Schulstart nach den Sommerferien - egal, in welcher Form er erfolge - eine große Herausforderung für die Länder, die Schulträger und Kommunen sowie den Bund dar, sagte Meidinger in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Er sei sehr skeptisch, ob die vorgesehenen Hygiene-Maßnahmen umgesetzt werden können.

"Mein Gefühl ist, dass derzeit nach dem Prinzip Hoffnung gehandelt wird, es werde schon nicht zu einer zweiten Welle kommen, wenn die Abstandsregel an Schulen fällt." Heinz-Peter Meidinger, Lehrerverbandspräsident

Meidinger möchte digitale Ausstattung modernisieren

Es gehe nicht nur darum, die hygienischen Rahmenbedingungen an Schulen zu verbessern, sondern auch darum, die digitale Ausstattung zu modernisieren, betonte Meidinger, der auch Schulleiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf ist. Sein Verband setze darauf, "dass der Sanierungs- und Modernisierungsstau, auch was die digitale Ausstattung und die Abrufung von Mitteln aus dem Digitalpakt betrifft, schnellstens aufgelöst wird".

Schulen wieder in den Regelbetrieb bringen

Geht es nach den Kultusministern sollen die Schulen nach den Sommerferien trotz der Corona-Pandemie wieder in den Regelbetrieb starten. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) erklärte: "Es ist unsere Aufgabe, das Recht auf Bildung mit den notwendigen Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des Coronavirus in Einklang zu bringen."

Wie es ganz konkret nach den Sommerferien weitergeht, ist noch unklar. Auch das Ziel des bayerischen Kultusministeriums ist es, zu einem regulären Schulbesuch zurückzukehren - ohne Kleinstgruppen und Mindestabstand und vor allem ohne Homeschooling.