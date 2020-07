Schulklasse in Selb unter Quarantäne gestellt

Laut Landratsamt Wunsiedel besuchen beide Corona-positiv getesteten Kinder die Dr.-Franz-Bogner-Schule in Selb. Das Gesundheitsamt hat in Abstimmung mit der Schulleitung die erforderlichen Maßnahmen ergriffen. Eine 5. Klasse wurde unter Quarantäne gestellt. Die Kinder und Lehrer dieser Klasse, sowie die Schülerinnen und Schüler aus einer 7. Klasse werden derzeit auf das Virus getestet.

Keine Quarantäne wegen fehlendem Präsenz-Unterricht

Da in der betroffenen 7. Klasse in letzter Zeit kein Präsenz-Unterricht stattgefunden hat, muss für sie keine Quarantäne angeordnet werden. Im Landkreis Wunsiedel sind derzeit fünf Menschen an COVID-19 erkrankt. Seit Beginn der Pandemie sind 665 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. 41 sind verstorben, 619 genesen.