Schulklasse aus Bischofsmais nach erstem Schultag in Quarantäne

Nach dem ersten Schultag nach den Sommerferien ist der Unterricht für 23 Grundschulkinder schon wieder vorbei: Ihre Lehrerin bekam am Nachmittag ein positives Corona-Testergebnis. Wie das Landratsamt Regen mitteilt, wurden sie und die ganze Klasse unter Quarantäne gestellt.

Lehrerin war in den Ferien zuhause

Auch weitere Lehrer müssen in Quarantäne. Sie hatten am ersten Schultag Kontakt mit der infizierten Lehrerin. Unklar ist noch, wo sich die Frau angesteckt hatte. Als sie zur Schule kam, zeigte sie keine Symptome, heißt es. "Die Lehrkraft zeigte keinerlei Krankheitserscheinungen und hatte die letzten Wochen nicht auf Reisen, sondern zuhause verbracht", so das Landratsamt.

Alle Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

Die Lehrerin habe sich vorsichtshalber auf das Coronavirus testen lassen. Alle Kontaktpersonen der Lehrkraft aus der Schule wurden bereits ermittelt und über die Quarantänemaßnahmen informiert. Das Gesundheitsamt ist momentan dabei, weitere mögliche Kontaktpersonen zu ermitteln.

Kreis Regen mit niedrigen Corona-Fallzahlen

Der Landkreis Regen ist seit Anfang der Pandemie und auch nach wie vor - im Vergleich zu anderen bayerischen Landkreisen - nicht so stark von der Ausbreitung des Virus betroffen. Im zweiten Halbjahr gibt es bisher (Stand 07.09.) 26 bestätigte Fälle. Die Gesamtzahl liegt laut Robert-Koch-Institut über das ganze Jahr bei 222 Fällen. Von der Signalwert-Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz - 35 Fälle pro 100.000 Einwohner - ist der Landkreis weit entfernt: Dort haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 14 Menschen mit Covid-19 infiziert.