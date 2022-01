Schulkind angefahren: Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Ein elf Jahre alter Junge ist in Coburg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete danach, berichtet die Polizei. Das Kind überquerte demnach am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr die Fußgängerampel am Sonntagsanger.

Zeugin hilft leicht verletztem Schüler

Der bislang unbekannte Autofahrer habe die grüne Fußgängerampel missachtet und erwischte den Schüler mit seinem Fahrzeug am Bein. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Eine Zeugin kümmerte sich um den Elfjährigen, nachdem der Autofahrer weitergefahren sei, ohne sich um das Kind zu sorgen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Unfallfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der etwa 40 Jahre alte Autofahrer habe einen Vollbart getragen und sei in einem blauen VW mit Coburger Kennzeichen unterwegs gewesen. Auf dem Beifahrersitz habe eine Frau gesessen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Coburg zu melden.