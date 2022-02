Schulklasse findet leblose Person in der Saale - Kripo ermittelt

Eine 8. Klasse der Werner-von-Siemens-Realschule in Bad Neustadt an der Saale im Landkreis Rhön-Grabfeld hat während eines Ausflugs im Rahmen eines Schulprojekts eine Leiche gefunden. Offenbar war ihr Lehrer gegen 9.30 Uhr auf einer Saalewiese an einem Seitenarm des Flusses auf den leblosen Körper gestoßen. Die Lehrkraft rief sofort die Polizei und schickte die Schüler vom Fundort weg. Die Schule kümmerte sich um psychologische Betreuung der Schüler.

Schüler werden psychologisch betreut

Offenbar handelt es sich um die Leiche eines 46-jährigen Mannes. Dieser war seit Mittwoch bei der Polizei als vermisst gemeldet. Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid gibt es laut Polizei Unterfranken bisher nicht. Es handelt sich wohl um einen Unglücksfall.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Die Staatsanwaltschaft in Schweinfurt hat die Obduktion des Leichnams beantragt, um die Todesursache feststellen zu können.