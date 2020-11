Schulen und Krankenhäuser: Zittern vor der zweiten Welle

Im RoMed Klinikum Rosenheim ist der Umgang mit Corona Alltag. Derzeit darf nur ein Besucher einmal täglich zu einem Patienten. Ausnahmen sind die Geburts-, Kinder- und Palliativstation. Vorher muss jeder seine Temperatur messen lassen. Pandemiebeauftragter Hanns Lohner hofft, dass das Klinikum Besuche nicht wieder ganz verbieten muss wie im Frühjahr, als Rosenheim schon einmal Corona-Hotspot war.

Derzeit berechenbarerer Anstieg der Coronafälle

Doch derzeit kommen immer mehr Patienten mit Covid-Verdacht in der Notaufnahme an. Immerhin stellt der Pandemiebeauftragte fest, dass die Situation kalkulierbarer ist als im Frühjahr, als das RoMed Klinikum wellenartig und innerhalb von ein paar Tagen mit einem ganz rasanten Anstieg konfrontiert war. Jetzt dagegen verzeichnet die Klinik seit Wochen einen treppenförmigen Anstieg, was den Ärzten ermöglicht, sich ein bisschen besser darauf vorzubereiten.

Darüberhinaus hat der Ansturm im Frühjahr die Belegschaft ein bisschen erfahrener gemacht, sowohl bei der Organisation als auch bei der Behandlung. Die noch nicht lebensbedrohlichen Covid-Fälle liegen auf der Normalpflegestation für Infektionen. Am Donnerstag etwa waren das 18 Erkrankte. Bei der ersten Welle war ein ganzes Bettenhaus voll, im Moment sind zwei Stationen für Covid vorgesehen, von denen eine schon weitgehend belegt ist, sagt der Pandemiebeauftragte.

Corona ist auch eine Materialschlacht

Die Vorbereitung auf die zweite Welle findet auch im Logistikzentrum der vier RoMed Kliniken statt. Denn die Pandemie ist auch eine unglaubliche Materialschlacht. Im Frühjahr waren Artikel zur Behandlung der Covid-Patienten knapp und extrem teuer. Jetzt konnten Vorräte für sechs Wochen angelegt werden.

So kann Einkaufsleiter Roland Herzog etwas ruhiger in die nähere Zukunft blicken. Dennoch steckt die erste Krise ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen noch in den Knochen. Deshalb appelliert er an alle, sich zu schützen und Rücksicht zu nehmen, damit so wenig Patienten wie möglich ins Krankenhaus müssen.

Schlimme Erinnerungen an erste Corona-Welle im Frühjahr

Auf der Intensivstation kümmert sich die leitende Ärztin Katharina Lenherr im Moment nur um einen einzigen Covid-Patienten. Doch das kann sich jederzeit ändern. Sie erinnert sich noch gut, dass sie in der ersten Corona-Welle 120 Intensiv-Patienten zu versorgen hatten - eine immense Arbeitsbelastung. Sie sei teilweise 15 Stunden am Tag im Dienst gewesen, sagt Katharina Lenherr. Ein absoluter Ausnahmefall in ihrer bisherigen Berufszeit.

Auch finanzielle Bedrohung für Kliniken

Die Versorgung von Covid-Erkrankten verursacht immense Kosten. Jens Deerberg-Wittram fürchtet deshalb um die Finanzen seiner Kliniken. Da staatliche Ausgleichszahlungen etwa für die nicht bestätigten Covid-Verdachtsfälle nicht geleistet wurden, haben die RoMed Kliniken sogar schon beim Bundesgesundheitsminister um Geld gebeten, bis jetzt ohne Erfolg.

Allein die Schutzausrüstung hat in Rosenheim bisher ungefähr 2,4 Millionen Euro gekostet. Und viele der Ausgleichszahlungen, die in der ersten Welle zugesagt waren, seien für die zweite Welle noch nicht klar, so Wittram

Schulen sollen offen bleiben - notfalls mit Maske

Auch die Schulen sehen der zweiten Welle mit Anspannung entgegen. Weil die Stadt München die Maskenpflicht am Platz aufgehoben hat, sind viele Eltern der Münchner Grundschule an der Klenzestraße erleichtert. Denn ein Schultag mit Maske ist natürlich anstrengend und nach einer Weile lässt auch die Konzentration der Kinder nach. Lehrer Carsten Hansen findet es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler seiner dritten Klasse die Mimik und Gestik erkennen können, schon allein um seine Aussprache gut zu verstehen.

Eine Umfrage unter den Eltern der zwölf Schulklassen in vier Jahrgangsstufen hat ergeben, dass die Schule auf jeden Fall offen bleiben soll, selbst wenn wieder eine Maskenpflicht eingeführt wird, sagt Dominique Färber, die Elternbeiratsvorsitzende der Klenzeschule. Auch Martin Schmid, der Rektor der Klenzeschule will so lange am Unterricht festhalten wie möglich, auch um den Preis der Maske am Platz.

Präsenzunterricht wichtig für Chancengleichheit

Die meisten Eltern, Schulen und Kinder wollen eine zweite Schließung unbedingt vermeiden: Schwächere Schüler würden so noch weiter abgehängt befürchtet man auch an der Klenzeschule. Lehrer Carsten Hansen sieht die Chancengleichheit beim Distanzunterricht in Gefahr, weil nicht in allen Familien die notwendigen technischen Voraussetzungen herrschen. Er befürchtet, dass dann manche Kinder nicht mithalten können.

Noch können die Kinder seiner 3g zur Schule kommen, aber wenn nur ein Kind von ihnen sich mit Corona infiziert, müssten alle wieder zuhause bleiben. Für die Kinder eine schlimme Vorstellung. Sogar die Schüler und Schülerinnen hoffen, dass es nicht dazu kommt.