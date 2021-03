Schulen und Kitas im Berchtesgadener Land öffnen ab Montag

Weil der 7-Tage-Inzidenzwert im Berchtesgadener Land laut RKI aktuell bei 94,4 liegt, können die Schulen und Kitas im Landkreis am kommenden Montag, 8. März, wieder öffnen. Das hat heute das Landratsamt mitgeteilt. Präsenz- und Wechselunterricht findet für die ersten vier Klassen der Grundschulen und für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der schulvorbereitenden Einrichtungen wieder statt, ebenso an den Schulen für Kranke und in den Abschlussklassen der übrigen Schulen, unter Einhaltung des Mindestabstands und Hygienevorschriften. Für alle anderen Schulstufen gilt weiter Distanzunterricht. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Website des Staatlichen Schulamts und auf der Website des Landratsamts.

Nach nur rund einer Woche Präsenzunterricht hatten die Schulen im Berchtesgadener Land am vergangenen Mittwoch schon wieder schließen müssen. Dagegen hatten rund 200 Eltern am Donnerstagabend lautstark in Bad Reichenhall protestiert.

Staffelplan ab 15. März

Bayern plant, seine Schulen ab 15. März zu öffnen. Dafür gilt ein gestaffelter Plan: In Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz unter 50 dürfen Grund- und Förderschüler wieder in den vollen Präsenzunterricht, alle anderen Schüler haben Wechselunterricht - damit erstmals auch wieder die Klassenstufen fünf bis elf. Bei einer Inzidenz unter 100 haben sämtliche Schüler Wechselunterricht, über 100 gilt für alle außer den Abschlussklassen Distanzunterricht. Demnach hängt die Öffnung also ganz an dem Inzidenzwert der jeweiligen Region.

Freude über bevorstehende Schulöffnung

Bei der derzeitigen Infektionslage - also ausgenommen die Hotspots - könnten damit mehr als 90 Prozent der bayerischen Schüler in die Schule zurückgeholt werden, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Er sei sehr froh, dass fast alle Schüler vor Ostern ihre Schule wiedersehen würden, sagte Ministerpräsident Markus Söder. Vorgesehen sind auch freiwillige Corona-Tests für Lehrkräfte und Schulpersonal mindestens zweimal pro Woche. Für die Kindertageseinrichtungen sollen die gleichen Öffnungsstufen gelten wie für die Schulen: Unter einer Inzidenz von 50 soll Normalbetrieb stattfinden, unter 100 eingeschränkter Regelbetrieb und über 100 Notbetreuung.

Kultusminister hoffen auf Schulöffnungen im März

Am Freitag hatte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Britta Ernst, erklärt, sie hoffe darauf, dass noch im März alle Schulen bundesweit wieder geöffnet werden können. "In der Kultusministerkonferenz sind wir uns einig: Wir wollen, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen - auch wenn es im Regelfall erst mal Wechselunterricht sein wird", sagte Brandenburgs Bildungsministerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag).