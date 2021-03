Schulen und Kitas ab Montag auf oder zu? Stand in Niederbayern

Landkreis Landshut: Ab Montag kehren Schüler an Schulen zurück

An den Schulen im Kreis Landshut wird ab Montag (15. März 2021) in allen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht stattfinden. Das ermöglicht die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis, die aktuell laut dem Robert-Koch-Institut bei 79,4 liegt.

Zwischen den Schülern muss zwingend 1,5 Meter Abstand gewährleistet sein. Da dies in den wenigsten Schulgebäuden möglich ist, wird es in der Regel auf Wechselunterricht hinauslaufen. Die Organisation liegt in der Hand der Schulen, die die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern entsprechend informieren werden. Eine Notbetreuung wird gewährleistet.

Damit Eltern und Schulen mehr Planungssicherheit haben, wird diese Regelung eine Woche, unabhängig von Inzidenz-Schwankungen, bestehen bleiben. Ausnahme: Sollte sich die Inzidenz rapide verschlechtern, könnte auch unter der Woche eine Änderung des Schulbetriebs beschlossen werden. Für die Kindertagesstätten und Kindertagespflege gilt im Landkreis Landshut in der kommenden Woche der eingeschränkte Regelbetrieb: Die Einrichtungen können zwar über den Notbetrieb hinaus öffnen, die Betreuung darf aber nur in festen Gruppen erfolgen.

In der Stadt Landshut gibt es ab Montag (15.März 2021) Distanzunterricht für die Schulen.

Ausgenommen sind die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen. Das hat die Stadt heute mitgeteilt. Der Hintergrund: In Landshut liegt der so genannte Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 106,3 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit mehr als dreimal so hoch wie vor einer Woche. Eine Notbetreuung wird an Schulen und Kitas eingerichtet.

Die Stadt Landshut weist darauf hin, dass ab Montag alle Kinder schon bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, leichter Husten, Halskratzen etc.) einen negativen Corona-Test (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest) vorlegen müssen, um die Einrichtung besuchen zu dürfen. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.

Welche Regelung für den jeweiligen Schüler gilt, bestimmt sich nach dem Standort der besuchten Schule, nicht nach dem Wohnort des Betroffenen. So werden Schülerinnen und Schüler, die im Landkreis wohnen, aber eine Schule im Stadtgebiet besuchen, Distanzunterricht erhalten. Umgekehrt werden Schülerinnen und Schüler, die in der Stadt wohnen, aber eine Schule im Landkreis besuchen, Wechselunterricht erhalten.

Schulen und Kitas im Landkreis Dingolfing-Landau bleiben geschlossen

Die Schulen und Kitas im Kreis Dingolfing-Landau bleiben auch in der kommenden Woche geschlossen. Das hat das Landratsamt bekannt gegeben. Entscheidend für diesen Schritt ist der heutige Inzidenzwert von 110,7 (Stand Freitag). Einzige Ausnahme: Die Abschlussklassen aller weiterführenden und beruflichen Schulen haben Präsenzunterricht.

Kindergärten und Kindertagesstätten müssen geschlossen bleiben und dürfen ebenso wie die Schulen nur Notbetreuung anbieten. Man habe bis zuletzt gehofft, die Schulen am Montag wieder öffnen zu können, so Landrat Werner Bumeder. Doch wegen des hohen Werts müsse entsprechend der Vorgaben der Staatsregierung gehandelt werden. Angesichts der hohen Inzidenz in den vergangenen Tagen bleiben auch die Ladengeschäfte (abgesehen von systemrelevanten Bereichen) geschlossen. Click & Collect ist allerdings wie bisher möglich.