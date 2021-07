Schulen und Corona: Lehrer-Laptops kommen erst nach Pandemie

Im Herbst 2020, kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown, hatte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo allen Lehrkräften Dienst-Laptops versprochen. Allein für Würzburg hat der Freistaat mehr als 800.000 Euro dafür bereitgestellt. Weil ihre Beschaffung aber im europaweiten Vergabeverfahren laufen muss, sind die Laptops noch immer nicht da – und es wird wohl auch noch eine Weile dauern.

Anja Hügelschäfer unterrichtet an der Klara-Oppenheimer-Berufsschule in Würzburg. Hier sind bereits die allermeisten Klassenräume mit Laptops und Beamern ausgestattet – für Hügelschäfer aber keine ideale Lösung: "Es ist schwer, von Lehrern zu fordern, dass sie sich mit den Geräten auseinandersetzen und sie in den Unterricht einbeziehen sollen, wenn man ihnen keine eigenen zur Verfügung stellt. Es gibt einige, die sich keinen extra Laptop für Berufliches kaufen wollen, mit den Pool-Geräten aber auch nicht zurechtkommen", sagt sie und fügt hinzu: "Das betrifft aber wohl nur die wenigsten".

Geräte erst ein Jahr nach Förderbescheid

Ende März hat Würzburg den Förderbescheid erhalten. Bis die Geräte bei den Lehrkräften sind, kann es aber bis zum Frühjahr 2022 dauern. "Gleichzeitig mit uns beschaffen auch unter anderem München, Nürnberg und Augsburg. Und die bestellen die Geräte dann ja auch in einer gewissen Stückzahl - und dann sind sie einfach nicht mehr verfügbar", erklärt Würzburgs Schulreferentin und dritte Bürgermeisterin Judith Jörg (CSU).

Die Kommunen müssen alle rechtssicher beim europaweiten Vergabeverfahren mitmachen. Das heißt, man muss gewisse Fristen wahren, mehr als drei Angebote einholen, die Ausschreibung öffentlich machen und ein Leistungsverzeichnis erarbeiten – also hohen Aufwand betreiben.

Mehr Computer-Kompetenz bei Lehrern

Dass das bayerische Kultusministerium Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Bund ein Sonderbudget für Lehrer-Dienst-Laptops bereitgestellt hat, findet Jörg richtig: "Das ist jetzt eine super Chance. Dadurch, dass jeder so ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommt, kann und muss man sich damit auseinandersetzen. Das wird auch in die Unterrichtsqualität einfließen."

Die durch Corona beschleunigte Maßnahme kommt gut an, zumindest bei den Profiteuren. Das nimmt auch Würzburgs Schulreferentin und dritte Bürgermeisterin Judith Jörg so wahr – überzeugt ist sie davon aber nicht: "Wenn es das Geld gibt, dann nutzt man's. Das könnte man ja kaum verantworten, dass wir als Stadt Würzburg die einzigen sind, die die Förderung nicht beantragen."

1.000 Euro pro Laptop - mehr ist nicht drin

Die Akzeptanz des Angebots, gerade bei den Kommunen, sei überwältigend, schreibt das Kultusministerium auf BR-Anfrage: Von insgesamt 1.880 kommunalen Schulaufwandsträgern im Freistaat hätten 1.841 eine staatliche Leistung beantragt. Die Bewilligungen umfassen dabei 73,7 Millionen Euro.

836.000 Euro hat die Stadt Würzburg für ihre Schulen bekommen. Damit sind aber immer noch nur zwei Drittel der Lehrkräfte an Würzburgs Schulen mit einem Laptop versorgt. Denn gerechnet wird mit 1.000 Euro pro Gerät.

Steuerliche Vorteile oder Zuschuss zu einem Gerät bevorzugt

"Ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, die mit tollen, hochwertigen Laptops unterrichten, weil das zum Beispiel im Kunstunterricht praktischer ist mit speziellen Programmen. Und die bekommen jetzt von uns ein Gerät, das nur ein Drittel so viel Wert ist." Jörg hätte es bevorzugt, etwa einen steuerlichen Vorteil zu gewähren oder einen Zuschuss zu einem Gerät, das sich der Lehrer oder die Lehrerin selbst besorgt. Ziel des Kultusministeriums ist es aber unter anderem, die Geräte im Unterrichtsbetrieb zu standardisieren. Und vor allem den Datenschutz zu garantieren.

Wäre Geld besser in Infrastruktur investiert worden?

Rund 92 Millionen Euro haben Freistaat und Bund bereitgestellt – Jörg hätte das Geld lieber woanders investiert gesehen. "Selbst wenn wir wieder ins Homeschooling gehen, wollen viele Lehrkräfte aus der Schule streamen. Da bräuchten wir tragfähiges W-Lan, Glasfaser-Netz und so weiter. Wir hätten dort teilweise Rechner, die könnten genutzt werden. Mir stellt sich die Frage, ob es die richtige Investition zum richtigen Zeitpunkt war", sagt sie.

Schulaufwandsträger für Glasfaseranschluss zuständig

Das Kultusministerium erwidert, dass die Erschließung eines Schulstandortes mit einem Glasfaseranschluss in der Zuständigkeit des jeweiligen kommunalen oder privaten Schulaufwandsträgers liege. Zudem stünden sowohl im Rahmen des Masterplans "Bayern Digital II" Fördergelder von 212,5 Millionen Euro zur Verfügung, als auch die finanziellen Mittel des Bundes aus dem "DigitalPakt".

"Es stehen also umfassende Fördersummen zur Verfügung – in welchem Umfang die Schulaufwandsträger davon Gebrauch machen, liegt im eigenen Ermessen und richtet sich nach den jeweiligen spezifischen Gegebenheiten vor Ort", heißt es dazu aus dem Kultusministerium. 50.000 digitale Klassenzimmer gebe es im Freistaat bereits - die Zielmarke aus dem Koalitionsvertrag sei damit erreicht worden.