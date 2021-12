Schulen und Corona: Die aktuellen Vorgaben zur Quarantäne

Schulleiterin Andrea Zran ist am Limit: Die Inzidenzen in München explodieren. Und immer mehr Schülerinnen und Schüler an der St.- Konrad-Grundschule im Münchner Vorort Haar müssen in Quarantäne.

"Eigentlich managen wir nur noch die Corona Krise und alles andere läuft nebenbei und on top. Gefühlt ist es eine Sieben-Tage-Woche rund um die Uhr mit ein paar Unterbrechungen, wo man dann nur noch in einen Todesschlaf fällt." Schulleiterin Andrea Zran

Andrea Zran spricht als Schulleitersprecherin im Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband vielen ihrer Kollegen aus der Seele, die gerade an der Situation verzweifeln.

Gesundheitsämter, Labore, Schulen - alle überlastet

Die Gesundheitsämter sind überlastet und kommunizieren nur noch per E-Mail. Auch die Labore kommen mit dem Auswerten der Tests nicht mehr hinterher. Oft, so Zran, müsse sie das bis spät in die Nacht abrufen und schauen, ob da ein positiver Fall ist. Früh um fünf sei sie schon wieder im Portal, um zu schauen, wen sie informieren muss, damit die betroffenen Kinder nicht in den Unterricht kommen.

Derzeit sind laut Kultusministerium etwa 1,94 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Bayern in Quarantäne, das entspricht 32.000 Kindern und Jugendlichen.

Nachverfolgung in Theorie und Praxis

Die Regeln sind eigentlich klar: Wer Kontakt zu einem infizierten Schüler oder zu einer Lehrkraft hatte, muss zehn Tage zuhause bleiben und kann sich frühestens nach sieben Tage freitesten. Doch diese Kontaktbestimmung ist gar nicht so leicht, sagt Schulleiterin Zran, und sie bleibt an den Lehrern hängen, weil die Gesundheitsämter dazu nicht mehr in der Lage sind. Schließlich, so Zran, hätten die Kinder nicht immer sechs Stunden den gleichen Banknachbarn. "Da gibt es Gruppenmischungen in Religion, Ethik, es gibt Schwimmunterricht, der sorgt dafür, dass wir dann erstmal alle Jungs oder alle Mädchen in Quarantäne schicken müssen..."

Viele Kinder haben auch große Ängste, erzählt Bernd Wahl, Rektor von der Mittelschule an der Lehrer-Wirth-Straße: "Dann müssen wir die erstmal beruhigen, dann müssen wir schauen, dass die Eltern verstehen, was sie zu machen haben. Die Leute brauchen auch zuhause eine gewisse Anleitung." Am Ende übernähmen die Schulen auch noch viel Arbeit von den Gesundheitsämtern.

Vorgezogene Weihnachtsferien: eine Chance zum Durchschnaufen?

Von einzelnen Verbänden werden jetzt auch schon Forderungen nach Distanzunterricht laut, zum Beispiel vom Realschullehrerverband. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft kann sich auch vorgezogene Weihnachtsferien vorstellen um Lehrer, Eltern und Schüler zu entlasten. Davon will das bayerische Kultusministerium bislang aber nichts wissen.

Schülervertreter dringen auf Anpassung der Lehrpläne

Landesschülersprecher Moritz Meusel wiederum plädiert angesichts der vielen Impfdurchbrüche dafür, alle in den Schulen zu testen, auch die Geimpften und Genesenen. Und ergänzt: "Wir haben schon im Sommer Impfangebote an den Schulen gefordert. Bis heute war das nicht der Fall. Und dann darf man sich als Schülervertreter anhören - hey, warum ist denn die Impfquote nur bei 40 Prozent?"

Auch sei es wichtig endlich den Lernplan anzupassen. Viele Schülerinnen und Schüler hätten immer noch große Lücken aus den letzten Lockdowns, und weil niemand wisse, ob es bald einen neuen geben wird,

"... versuchen die Lehrkräfte vorzubauen, machen Noten ohne Ende. Wir werden überhäuft mit Leistungsnachweisen, Klausuren, Abfragen. Das ist für die Schüler, die Lücken haben, eine Tortur und selbst für die Guten kaum zu schaffen." Landesschülersprecher Moritz Meusel

Pech haben die, die in Quarantäne sind, denn von einem guten Hybridunterricht sind die meisten Schulen weit entfernt.