BR24Live: Schulen, Silvester, Grenze: Bayern verschärft Regeln

Ab Mittwoch sollen in Bayern allgemeine Ausgangsbeschränkungen gelten. Das Haus darf dann nur noch "aus triftigen Gründen" verlassen werden, zum Beispiel für Arbeit, Arztbesuche, Schule oder Einkaufen. Zudem wird wegen Corona erneut der Katastrophenfall ausgerufen. Das erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) soeben nach einer Sondersitzung des Kabinetts in München. Die vorgesehenen Lockerungen für Silvester werden zurückgenommen - nun dürfen sich an diesem Tag doch nur höchstens fünf statt zehn Erwachsene treffen.

Da es an Schulen einen "unglaublich hohen Kontaktverkehr gebe", seien auch dort schärfere Regeln nötig, sagte Söder. Daher sollen ab Mittwoch alle Berufsschulen in Bayern komplett in den Distanzunterricht wechseln. In Corona-Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 200 gelte das auch für alle Schüler ab der achten Jahrgangsstufe (mit Ausnahme der Abschlussklassen). Für Kindergärten und Krippen sowie Schüler der Klassen eins bis sieben soll sich laut dem Ministerpräsidenten nichts ändern.

Laut Söder wird zudem ab kommendem Mittwoch der sogenannte kleine Grenzverkehr untersagt. Konkret heißt das: Einkaufen oder Tanken im Nachbarland ist dann vorerst nicht mehr erlaubt. Für Pendler oder Familien sollen Grenzübertritte allerdings weiterhin möglich sein, auch ohne negatives Testergebnis und ohne Quarantäne-Pficht. Die heute beschlossenen Maßnahmen sollen ab kommendem Mittwoch und bis vorerst 5. Januar gelten.

Söder: Landtag soll am Dienstag abstimmen

Auch wenn der Landtag diesen Maßnahmen formal nicht zustimmen muss, will Söder nach eigenen Angaben im Plenum am Dienstag über die angekündigten Verschärfungen abstimmen lassen. Es gehe dabei nicht um "endlose Debatten", betonte Söder - sondern es gehe darum, Farbe zu bekennen: "Will man das oder nicht?" Angesichts der Mehrheit von CSU und Freien Wählern im Landtag ist von einer mehrheitlichen Zustimmung zu den Maßnahmen auszugehen. Bisher standen auch weite Teile der Opposition hinter der Grundzügen der bayerischen Anti-Corona-Politik.

Zuletzt hatten sich die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits darauf geeinigt, den zum 1. Dezember verschärften Teil-Lockdown bis mindestens 10. Januar zu verlängern. Bei welchen Bereichen er Handlungsbedarf sieht, hatte Söder schon am Donnerstag bei einem Besuch im Corona-Hotspot Passau deutlich gemacht. Sollten die Zahlen in den nächsten zehn Tagen so bleiben, müsse die Zahl der an Silvester erlaubten Kontakte reduziert werden, kündigte Söder dabei an. Zudem müsse über "Verbesserungen" in Schulen nachgedacht werden.

In Kürze mehr bei BR24.