Schulen rasch öffnen: Frauen-Union erhöht Druck auf Söder

Die Frauen-Union in Bayern fordert von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine rasche Öffnung der Schulen - für Präsenzunterricht aller Abschlussklassen, aber auch für Wechselunterricht aller anderen Jahrgangsstufen. Damit erhöht sich der Druck auf den CSU-Chef, der die anhaltenden Schulschließungen in Bayern wegen der großen Sorge vor dem mutierten Coronavirus zuletzt verteidigt hatte.

Frauen-Union: Distanzunterricht kein Ersatz

Die Forderung geht aus einem am Samstag verbreiteten Positionspapier der Frauen-Union hervor, das eine schnelle Rückkehr in die Schulen allerdings unter der Einhaltung strenger Schutz- und Hygienekonzepte sowie einer klaren Teststrategie vorsieht. "Der Distanzunterricht in der aktuellen Form ist kein gleichwertiger Ersatz für Unterricht in den Klassenräumen", heißt es in dem Papier, das mit den Worten "Corona darf kein Bildungskiller sein" überschrieben ist.

Der bisherige Plan der Staatsregierung sieht vor, dass die Schulen bis Mitte Februar grundsätzlich geschlossen bleiben sollen. Anfang Februar sollen allerdings zumindest Abschlussklassen an Gymnasien und Berufsschulen in die Klassenzimmer zurückkehren dürfen.

Die Frauen-Union fordert konkret "den schnellstmöglichen Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen" sowie "Wechselunterricht für alle anderen Jahrgangsstufen, v.a. für Grundschulen". In Kitas sollten aus Sicht der CSU-Frauen die Beschäftigten Schnelltests bekommen, Erzieherinnen und Erzieher sollten einen Corona-Bonus erhalten.

Diskussion über Lockerungen in Bayern

Damit nehmen in Bayern die Diskussionen über mögliche Lockerungen an Fahrt auf: Ministerpräsident Söder hatte zuvor die Forderung seines Stellvertreters Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach einer Öffnung von Skiliften und Hotels ab Februar abgelehnt. Ohne Aiwangers Namen zu nennen, machte Söder deutlich, dass für ihn die Debatte zur Unzeit komme. Die Corona-Maßnahmen würden zunächst bist Mitte Februar gelten, was danach komme, bleibe abzuwarten.

Aiwanger konterte, ab Mitte Februar müsse "etwas passieren, es sei denn uns laufen die Zahlen völlig davon". Man könne nicht einfach "wieder nur das Kalenderblatt abreißen und sagen: Machen wir vier Wochen länger".