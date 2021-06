Schulen, Kultur, Gastronomie: Neue Corona-Beschlüsse in Bayern

Mit der "Wasserstandmeldung" zeigt sich der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) zufrieden. "Der Corona-Pegel ist weiter stabil und geht leicht nach unten", betonte er nach der Kabinettssitzung in München. Allerdings erfordere die sogenannte Delta-Variante, die überall in Europa zunehme, "von uns Klugheit im Umgang", mahnte der Ministerpräsident. Die Staatsregierung wolle die Lebensfreude nicht dämpfen, aber auch die Vorsicht nicht außer Acht lassen. Die neuen Corona-Beschlüsse im Überblick.

Corona-Maßnahmen werden verlängert

Die Corona-Schutzmaßnahmen werden grundsätzlich verlängert: Die Regelungen der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung sollen laut Söder im Wesentlichen weitere vier Wochen gelten.

Zwar läuft die Bundes-Notbremse am Mittwoch aus, für den Fall steigender Corona-Zahlen sollen im Freistaat aber weiterhin klare Regeln gelten. Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 seien die Kommunen verpflichtet, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium "intensive" Beschränkungen zu verfügen, erläuterte der Ministerpräsident. Bereits ab einem Wert über 50 treten weiterhin schärfere Kontaktbeschränkungen, strengere Regeln für Veranstaltungen und eine "allgemeine Testpflicht bei Gastro, Sport und Kultur" in Kraft.

Maskenpflicht im Unterricht wird gelockert

Die insgesamt "relativ komfortable" Corona-Lage ermöglicht Söder zufolge weitere vorsichtige Lockerungsschritte – zum Beispiel an den Schulen. Schon vergangene Woche gab es Erleichterungen bei der Maskenpflicht an Grundschulen, jetzt folgt eine neue Regelung für weiterführende Schulen. Bei einer Inzidenz unter 25 dürfen dort ab Donnerstag Lehrer und Schüler am Platz im Klassenzimmer die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen.

Auf dem Pausenhof war die Maskenpflicht ohnehin schon aufgehoben worden, damit gilt sie fast überall in Bayern nur noch im "Begegnungsverkehr", wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagte – also beispielsweise auf den Gängen und Toiletten.

Mehr Tests an Schulen geplant

Die regelmäßigen Tests von Schülerinnen und Schülern sollen weiter verstärkt werden. Weiterhin verpflichtend bleiben zwei Corona-Tests pro Woche, damit Kinder und Jugendliche am Unterricht teilnehmen dürfen. Hinzukommen soll die Empfehlung, sogar drei Tests wöchentlich vorzunehmen. Details dazu sollen laut Söder noch geklärt werden.

Mehr mobile Luftfilter in Schulen und Kitas

Rechtzeitig zum neuen Schuljahr sollen in Bayern noch Zehntausende mobile Lüftungsgeräte angeschafft werden. Ziel sei, "dass im September in jedem Klassenzimmer ein mobiler Lüfter ist", sagte Söder. Bisher gebe es in etwa 14.000 bayerischen Klassenzimmern und 1.000 Kitas ein solches Gerät. "Wir möchten, dass das ausgebaut wird." Für etwa 60.000 Klassenzimmer und 52.000 Kita-Räume sollten noch Lüfter angeschafft werden.

Eine Verpflichtung seitens des Freistaats wird es nicht geben, denn die Kosten sollen sich das Land Bayern und die jeweilige Kommune dem Ministerpräsidenten zufolge gleichmäßig teilen: "Jeder muss einen Beitrag leisten, damit die Schulen sicher sind."

Mehr Zuschauer bei Kultur- und Sportveranstaltungen

Zu Kultur- und Sportveranstaltungen, Tagungen und Kongressen im Freien dürfen ab Donnerstag 1.500 statt bisher 500 Menschen - "immer mit Maske bis zum Platz" und Hygienemaßnahmen, wie Söder erläuterte. Maximal 200 statt bisher 100 der zugelassenen Plätze dürfen Stehplätze sein.

Für Veranstaltungen in Innenräumen ändert sich nichts: Indoor gilt laut Staatskanzlei wie bisher eine Zulassung abhängig von der Raumkapazität, aber höchstens 1.000 Personen.

Spätere Sperrstunde für Gastronomie - Keine Perspektive für Clubs

Restaurants, Cafés und Co. dürfen in der Nacht eine Stunde länger als bisher geöffnet bleiben: Die Sperrstunde wird von 24 Uhr auf 1 Uhr verschoben.

Der "Nacht-Gastronomie", also Clubs und Diskotheken, macht Söder derweil vorerst keine Hoffnung auf eine rasche Öffnung. Vorläufig könne es für sie keine Perspektive geben. Denn der überwiegende Teil der Kunden seien junge Menschen ohne Impfung. Volksfeste werde es vorerst nicht geben, "auch kleinere nicht". Als Grund nannte der Ministerpräsident die Ausbreitung der Corona-Variante Delta, die zuerst in Indien festgestellt worden war.

Überregionale Märkte möglich

Wieder erlaubt werden überregionale Märkte - mit einem Schutz- und Hygienekonzepten. Bisher seien nur kleine, lokale Märkte möglich gewesen, erläuterte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Märkte, die ein überregionales Publikum anlocken, ermöglichen es den Kommunen nach Angaben des Ministers, auch wieder verkaufsoffene Sonntage anzusetzen: "Diese Tür ist jetzt wieder offen."

Kinder sollen in Sportvereine - und Schwimmen lernen

Für eine "aktiver Bewegungsförderung" bei Kindern und zugleich eine Unterstützung der Sportvereine will die Staatsregierung mehrere Millionen Euro aufbringen: Für Grundschüler, die im neuen Schuljahr neu in einen Sportverein eintreten, soll der Freistaat den Jahresmitgliedsbeitrag übernehmen. Einen entsprechenden Gutschein in Höhe von 30 Euro soll jedes Grundschulkind am ersten Schultag erhalten. Einen Gutschein in Höhe von 50 Euro soll es für Erstklässler und Vorschulkinder geben, damit sie das Frühschwimmerabzeichen machen können, das "Seepferdchen". Insgesamt wird dies laut Söder 15 bis 16 Millionen Euro kosten.

Sommerpass für Schul-Absolventen

Schüler aller Abschlussklassen in Bayern bekommen nach den Corona-Monaten als "Zeichen der Anerkennung für den erfolgreichen Schulabschluss" einen Sommerpass: Damit dürfen sie laut Staatskanzlei vom 1. August bis 30. September kostenlos in die staatlichen Schlösser, Residenzen und Burgen, Museen und Sammlungen in Bayern sowie kostenlos auf Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt mitfahren. Den Sommerpass sollen die rund 250.000 Jugendlichen im Rahmen der Zeugnisübergabe erhalten. "Indirekt kurbelt das auch den Tourismus wieder etwas an", betonte Söder.