Schulen, Kitas, Läden, Masken: Das ändert sich heute in Bayern

Nachdem in der vergangenen Woche bereits Baumärkte und Gartencenter öffnen durften, treten in Bayern ab dem heutigen Montag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kraft. Es gibt aber auch Verschärfungen.

Diese Geschäfte dürfen wieder eröffnen

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter dürfen wieder den Betrieb aufnehmen. Aber auch Fahrrad- und Kfz-Händler sowie Buchläden dürfen öffnen.

Die Öffnung des Einzelhandels ist jedoch an bestimmte Auflagen gebunden: Jede Person im Laden soll 20 Quadratmeter Platz haben. Insgesamt dürfen deshalb also nicht mehr als 40 Personen gleichzeitig in einem Geschäft sein.

In den Läden müssen zudem alle Personen ab sechs Jahren eine Schutzmaske tragen. Einkaufszentren und Kaufhäuser müssen zunächst noch geschlossen bleiben.

Für wen der Unterricht wieder beginnt

Nach den Wochen des "Homeschoolings" beginnt für viele Schüler ab heute wieder der Unterricht. Davon sind zunächst aber nur diejenigen 14 Prozent betroffen, die vor ihren Abschlussprüfungen stehen und sich darauf vorbereiten müssen.

Das Abitur findet im Freistaat ab dem 20. Mai statt, Prüfungen an Mittelschulen ab dem 6. Juli, FOS und BOS ab dem 18. Juni und Realschulen ab dem 30. Juni. Schüler und Lehrer mit Vorerkrankungen sowie schwangere Lehrerinnen und über 60-Jährige haben aber zunächst keine Präsenzpflicht.

Hygienemaßnahmen in Schulen

Um die Hygienemaßnahmen in den Schulen einzuhalten, sollen die Klassen geteilt werden: In Förderschulen dürfen maximal neun Schüler in einer Klasse sein, in den übrigen Schulen höchstens 15 Kinder.

Zudem sollen sie an Einzeltischen sitzen, wobei eine frontale Sitzordnung und ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern gilt. Nach jeder Schulstunde sollen die Klassenräume mindestens fünf Minuten durchgelüftet werden. Die Pausen sollen die Schüler im Klassenzimmer oder nach Gruppen, unter strenger Aufsicht, zeitversetzt verbringen.

Eine Maskenpflicht soll es im Unterricht nicht geben - in bestimmten Situationen, wie dem Ankommen im Schulgebäude oder beim Toilettengang wird das Tragen einer Maske jedoch vom Kultusministerium empfohlen. Auf dem Schulweg mit Bus und Bahn sind Masken jedoch Pflicht.

Mehr Kinder dürfen in die Notbetreuung in Kitas und Schulen

In Bayern können ab heute mehr Kinder in die Notbetreuung an Kitas und Schulen gehen als bisher. Die notwendigen Antragsformulare sind ab sofort auf der Internetseite des Familienministeriums abrufbar.

Künftig gilt: Auch wenn nur ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, kann das Kind beaufsichtigt werden. Außerdem haben jetzt auch Steuer- und Rechtsberater, Seelsorger sowie Lehrer, die wieder in den Schulen unterrichten, Anspruch auf eine Notbetreuung. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht von einer volljährigen Person im Haushalt beaufsichtigt werden kann.

Die neue Regelung entlastet auch erwerbstätige Alleinerziehende, die nicht in einem sogenannten systemkritischen Beruf tätig sind, denn auch sie haben nun Anspruch auf eine Notbetreuung. Eine grundsätzliche Öffnung von Kindergärten und Kitas ist derzeit nicht absehbar.

Maskenpflicht gilt nun in ganz Bayern

In Rosenheim und Straubing muss bereits seit der vergangenen Woche eine Maske getragen werden - ab heute wird sie nun auch im Rest des Freistaats zur Pflicht. Zumindest in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr - aber auch schon an Bahnsteigen und Bus- oder Tramhaltestellen.

Ebenso muss in Taxis und bei Fahrten im Mietwagen mit Chauffeur eine Maske getragen werden. Im Fernverkehr gilt die Verordnung jedoch laut dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege nicht. Laut Experten kann das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Auch Schals sind erlaubt.

Die Maske ist für alle Menschen in Bayern ab sechs Jahren Pflicht. Bei Kleinkindern, die jünger als ein Jahr sind, wird jedoch ausdrücklich von einer Mund-Nasen-Bedeckung abgeraten, da sie unter Umständen zu gefährlichen Situationen führen kann.

Angeboten werden Masken in vielen Geschäften, Apotheken und im Online-Versandhandel. Zudem gibt es in sozialen Netzwerken Anleitungen zum Selberbasteln.

