BR24Live: Schulen, Kitas, Gastro - Söder legt Lockerungsplan vor

10.12 Uhr: Söders Exit-Konzept wird neben Weils Strategie stehen

Als erstes Bundesland hatte am Montag Niedersachsen ein "Gesamtkonzept" für Lockerungen in allen Bereichen vorgelegt. Demnach sollen dort angesichts einer "Entspannung im Infektionsgeschehen" schon am nächsten Montag, Gaststätten, Cafés und Biergärten unter Auflagen öffnen dürfen. Zudem dürfen Betreiber von Ferienwohnungen und Campingplätzen wieder Touristen beherbergen - bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will seinen Stufenplan als Gesprächsgrundlage für die Beratungen von Bund und Ländern am Mittwoch verstanden wissen.

Spannend wird, wie stark sich Söders umfassende Exit-Strategie von Weils Konzept unterscheiden wird - und welche Linie sich dann am Mittwochnachmittag in der Diskussion der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eher durchsetzen wird.

9.55 Uhr: Wann dürfen welche Klassen zurück an Schulen?

In Bayern werden bisher nur Schüler der Abschlussklassen wieder an den Schulen unterrichtet, während in anderen Bundesländern seit dieser Woche schon weitere Klassen zurückgekehrt sind. Bisherige Pläne sahen vor, dass im Freistaat am nächsten Montag jene Klassen wieder an die Schulen dürfen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Ob am Montag auch Viertklässler wieder unterrichtet werden, war noch nicht abschließend entschieden. Darüber dürfte heute Klarheit herrschen - ebenso wie über die Frage, in welcher Form nach und nach alle Schüler zumindest zeitweise wieder zurück an die Schulen gebracht werden sollen.

9.47 Uhr: Söder setzt auf vorsichtigen Weg

Während andere Bundesländer eine schnelle Öffnung von Restaurants, Hotels, Schulen, Kindergärten und Krippen unter Auflagen forcieren, will Bayern bei seiner zurückhaltenderen Linie bleiben. Ministerpräsident Söder sagte am Montag zwar, auch in Bayern sei die Zeit der schrittweisen Erleichterung in Verbindung mit Auflagen gekommen. Er kündigte aber einmal mehr an, der Freistaat werde weiter "den Weg gehen, vorsichtig und umsichtig zu sein". Der Ministerpräsident mahnte: "Wir dürfen die Erfolge, die wir haben, nicht verstolpern."

9.41 Uhr: Profi- und Breitensport offenbar kein Thema

Mit Profi- und Breitensport wird sich das bayerische Kabinett heute dem Vernehmen nach nicht befassen. Darüber - insbesondere über die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga - wollen am Mittwoch die Ministerpräsidenten der Länder bei einer Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten. Das hatte Merkel vergangene Woche angekündigt.

9.35 Uhr: Lockerungen abhängig von Infektionsgeschehen

Die stufenweisen Lockerungen sollen nach Informationen aus Regierungskreisen jeweils kurz vor Inkrafttreten noch einmal überprüft werden: Je nach Infektionsgeschehen werde dann überprüft, ob sie tatsächlich in Kraft treten könnten oder nicht.

9.30 Uhr: Söder stellt umfassenden Stufenplan für Lockerungen vor

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will nach BR-Informationen heute dem Kabinett und später der Öffentlichkeit einen langfristigen Lockerungsplan vorstellen. Der Fahrplan sehe stufenweise Lockerungen für nahezu alle Bereiche vor, unter anderem für Schulen, Kindertagesstätten, Restaurants, Hotels und Pflegeheime, wie der BR aus Regierungskreisen erfuhr. Damit verbunden sein sollen auch Lockerungen bei den Ausgangsbeschränkungen.

9.25 Uhr: Grüne verlangen nachvollziehbare Regeln

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katharina Schulze, forderte vor der Sitzung des Kabinetts nachvollziehbare und verhältnismäßige Regeln. Die Staatsregierung müsse ihre "Fürsorgepflicht" ernst nehmen und Voraussetzungen für Lockerungen schaffen. Nach Meinung Schulzes muss die "schlampige" bayerische Verordnung überarbeitet werden. Niemand verstehe beispielsweise, warum man Familie in Baden-Württemberg besuchen dürfe, in Bayern aber nicht.

9.15 Uhr: Pressekonferenz mit Söder am Mittag

Über die wichtigsten Ergebnisse der Kabinettssitzung informiert Ministerpräsident Söder um 12 Uhr bei einer Pressekonferenz. Mit dabei werden auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU), Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) sein.

BR24 zeigt die Pressekonferenz ab 11.55 Uhr im Livestream.

9.05 Uhr: Bayerns Kabinett berät

Andere Bundesländer sind schon vorgeprescht, jetzt befasst sich das bayerische Kabinett mit möglichen weiteren Lockerungen in der Corona-Krise. Vergangene Woche hatte Ministerpräsident Söder angekündigt, insbesondere die Situation der Familien in den Vordergrund zu rücken. Mit Spannung erwartet wird daher, wann und in welcher Form es im Freistaat weitere Lockerungen an Schulen, Kindergärten und Krippen geben wird.