Schulschließungen in Bayern: Die Entscheidungen im Überblick

Möglichst keine Veranstaltungen mit mehr als 100 Gästen

Nachdem der Freistaat am Dienstag bereits Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern untersagt hatte, rief Söder nun zu einem Verzicht auch auf deutlich kleineren Events auf. "Alls was über 100 ist, sollte eigentlich nicht stattfinden", betonte der CSU-Politiker. Er kündigte vor diesem Hintergrund "eine Art Anzeigepflicht bei den Kreisverwaltungsbehörden" an.

Keine Restaurant-Schließungen

Zugleich stellte der Ministerpräsident klar, dass in Bayern anders als in einzelnen europäischen Ländern keine Cafés, Restaurants oder Clubs wegen des Coronavirus geschlossen werden. Einen anderslautenden Medienbericht wies Söder als "Ente" zurück.

Kommunalwahlen finden statt

Die bayerischen Kommunalwahlen am Sonntag finden ungeachtet der Ausbreitung des Coronavirus statt. Söder kündigte aber an, für die Stichwahlen in zwei Wochen die Briefwahl deutlich zu erleichtern. Von Montag an sollten daher automatisch Briefwahlunterlagen verschickt werden. Etwa zehn Millionen Menschen sind am Sonntag im Freistaat zur Kommunalwahl aufgerufen.