Bilanz nach knapp drei Wochen Schulstart

"Den Präsenzunterricht sicherstellen" - das war schon im Sommer 2020 die Maxime des bayerischen Kultusministeriums. In diesem Schuljahr scheint sie aber - im Gegensatz zu damals - realistisch zu sein. Schülerinnen und Schüler werden weiterhin mehrmals pro Woche getestet, es sei denn, sie sind geimpft. Auf dem Schulgelände müssen Masken getragen werden, nur die Maskenpflicht im Klassenzimmer entfällt ab Montag. Insgesamt ist die Stimmung an den Schulen entspannter als noch vor einem Jahr.

Planen wie in "Nicht-Pandemie-Zeiten"

Auf dem Hof des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß bei Augsburg hört man in den großen Pausen wieder Stimmengewirr und lachende Kinder, in den Sitzecken im Eingangsbereich machen es sich die älteren Schülerinnen und Schüler bequem. Alle tragen Maske, trotzdem freuen sich die meisten, wieder hier sein zu können: "Für uns ist es schon wichtig, dass wir wieder unsere Freunde bei uns haben und nicht nur vor diesem PC sitzen. Und, dass wir wirklich vom Lehrer direkt unterrichtet werden können", sagt zum Beispiel Vincent aus der 11. Klasse.

Auch der Schulleiter des Gymnasiums, Stefan Düll, ist zuversichtlich. Er und sein Team hätten das Schuljahr ganz normal geplant, wie in "Nicht-Pandemie-Zeiten". Mit Klassenfahrten, Skilager und Orientierungstagen. Sein Kollegium sei weitgehend durchgeimpft, das gebe ihm Sicherheit. Und auch immer mehr Schülerinnen und Schüler würden sich impfen lassen.

Immer mehr geimpfte Schülerinnen und Schüler

Nach Angaben bayerischer Lehrerverbände sind über 90 Prozent der Lehrkräfte in Bayern mittlerweile geimpft, bei den Schülerinnen und Schülern zwischen zwölf und 17 Jahren sind es laut Gesundheitsministerium rund 30 Prozent - wobei zur Zeit wöchentlich rund weitere 30.000 Impfungen an Jugendliche in Bayern verabreicht werden. Unter anderem durch mobile Impfteams, die an die Schulen kommen. Ein solches Team ist an diesem Vormittag auch am Justus-von-Liebig Gymnasium: 36 Schülerinnen und Schüler haben sich impfen lassen, bestätigt der Arzt des Impfteams.

"Es fühlt sich super an, geimpft zu sein", sagt zum Beispiel der 14-jährige Sebastian. Denn Jugendliche, die geimpft sind, sind von den morgendlichen Corona-Tests im Klassenzimmer befreit. Dadurch entsteht für manche Schülerinnen und Schüler aber auch ein sozialer Druck. Die 16-jährige Kira erzählt: "Ich bin die einzige im Freundeskreis, die noch nicht geimpft ist. Jeden Tag grüble ich darüber nach, ob ich mich impfen lassen soll. Und der Druck, auch aus den Medien, ist riesig."

Nächste Woche kommen die Luftfiltergeräte

Jüngere Kinder haben es mit der Entscheidung leichter, für sie gibt es noch keinen zugelassenen Impfstoff. An Grund- und Förderschulen werden daher PCR-Pooltests durchgeführt, die sogenannten "Lolli-Tests": Sie sind zuverlässiger als die Antigen-Schnelltests und werden täglich im Labor ausgewertet. Für mehr Sicherheit im Klassenzimmer sollen auch Luftfiltergeräte sorgen - im Neusäßer Gymnasium werden sie nächste Woche eingebaut.

Schulleiter warnt vor "falschem Sicherheitsgefühl"

Schulleiter Düll warnt aber vor einem "falschen Sicherheitsgefühl": Man müsse weiterhin gründlich lüften, vor allem, wenn ab kommender Woche die Maskenpflicht im Klassenzimmer wegfällt. Außerdem rät er dazu, gegebenenfalls freiwillig eine Maske zu tragen: "Wenn man merkt, ich habe da eine Erkältung im Anmarsch, finde ich das durchaus angebracht." Düll befürchtet, dass die Corona-Welle in diesem Winter durch eine Erkältungswelle abgelöst werden könnte, das müsse man verhindern: Denn Präsenzunterricht sei nach den vielen Ausfällen im letzten Schuljahr jetzt für alle besonders wichtig.