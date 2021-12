Schulen im Dauerstress: "Wir geben den Kindern Stabilität"

Es ist kurz nach 9.00 Uhr am Maristen-Gymnasium in Furth im Landkreis Landshut. Eigentlich sollte der Unterricht bereits laufen, auf den Gängen sollte Ruhe eingekehrt und der erste Teil des Tages geschafft sein - doch Fehlanzeige.

PCR-Test positiv: Die Klasse geht in Quarantäne

Denn bei Schülern einer neunten Klasse wurden Corona-Infektionen durch positive PCR-Tests nachgewiesen. Das bedeutet: Alle, die nicht geimpft sind und Kontakt mit den positiven Schülern hatten, müssten sofort nach Hause - sofern die Eltern sie holen können - und in Quarantäne. Schulleiter Christoph Müller berichtet von einem "Drama", das sich in diesen Fällen vor seiner Bürotür abspielt:

"Aber das ist ja ganz normal, die Kinder sind natürlich fertig, das kann man sich vorstellen. Man weiß schon vorher, dass am Montag, Mittwoch oder Freitag weinende Kinder vor der Tür stehen, weil ihr Schnelltest positiv ist. Die machen dann einen PCR-Test, der von uns angeordnet ist, und dann steigt die Spannung: Ist man wirklich positiv oder nicht? Und in diesem Fall war es eben so." Christoph Müller, Schulleiter Maristen-Gymnasium Furth

Arbeit als Schulleiter hat sich gewandelt

Passiert ein solcher Fall, fängt die tatsächliche Arbeit für die Schulleiter erst an. Dabei merkt Christoph Müller an, dass sich seine Aufgabenfelder komplett gewandelt haben. So muss zum Beispiel viel direkter als sonst mit den Eltern kommuniziert werden und das teilweise "bis in den Abend hinein. Es kommen berechtigte Fragen, wie: Ist der Klassenkamerad wirklich positiv? Was bedeutet das für meine Familie? Wann kann die Schulaufgabe geschrieben werden?"

Weitere Aufgaben, wie zum Beispiel das Management der Kontaktpersonen, da die Gesundheitsämter dies nicht mehr leisten können, oder das Ausfüllen von Formularen, das Führen von Listen sowie Meldungen an das Gesundheitsamt fallen auf die Schulleiter zurück. "Allgemein alles sehr verwaltungstechnisch, das hat mit Pädagogik nichts mehr zu tun", so Müller.

Leiden der Kinder trifft die Lehrer

Dabei sind die Lehrer genauso belastet wie die Schulleitung. Es gäbe keine Schulaufgaben ohne Nachholtermine, da keine Klasse am Maristen-Gymnasium vollständig anwesend sei. Es sei ein Mehraufwand in der Organisation, in der Planung, bei der Erstellung von Prüfungen - und sobald Schüler in Quarantäne sind, steht auch die Neugestaltung des Unterrichts auf dem Plan.

Auch laut Theresa Massouh, Lehrerin am Maristen-Gymnasium, ist die Arbeitsbelastung gestiegen. Doch diese sei gut auszuhalten. Was sie persönlich viel mehr treffe: "Wenn wir die Kinder weinen sehen. Wenn sie einfach am Gang sitzen und weinen, weil sie denken, dass sie jetzt zehn Tage nicht in die Schule dürfen. Das sind die Dinge, die uns sehr belasten."

Möglichst viel Normalität für den Schulalltag

Von einzelnen Schicksalen und Problemen darf man sich nach Ansicht von Christoph Müller nicht verleiten lassen, zu sagen: "Das klappt nicht." Müller zufolge hat sich zwar das Schulleben und die Arbeit verändert, doch "sobald die Pandemie besiegt ist, werden wir den Schalter sofort zurückstellen und loslegen. Doch momentan ist eben einfach etwas anderes wichtig."

Deshalb sei es auch wichtig, weiterhin die schönen Dinge an der Schule aufrechtzuerhalten oder neues zu planen. Theresa Massouh sagt, dass deshalb zum Beispiel Nikolausaktionen, kleine Weihnachtsfeiern oder gemeinsames Basteln geplant seien, damit den Kindern "so viel Normalität wie möglich" geboten werden könne.

"Flug auf Sicht" statt "Blindflug"

Im Vergleich zum letzten Jahr sei die Situation an den Schulen nun deutlich routinierter. Hektische Krisenbekämpfung und Ad-hoc-Aktionen wie im letzten Jahr gebe es mittlerweile nicht mehr. Laut Schulleiter Müller ist das Kommunikationsverhalten geregelter und es gäbe auch Unterstützung von Seiten der Regierung, der Schulaufsicht und des Gesundheitsamts.

"Es wären alle froh, wenn es bald vorbei wäre, doch letztes Jahr war es eher ein Blindflug im täglichen Wechsel. Jetzt würde ich eher sagen, ist es ein Flug auf Sicht." Christoph Müller, Schulleiter Maristen-Gymnasium Furth

Schule ist machbar, doch auf eine andere Art

Und mit dieser Einstellung geht das Kollegium des Maristen-Gymnasiums auch mit Corona-Ausbrüchen an der Schule um: "Wir haben hier jetzt einen Ausbruch erlebt, mit zwei bestätigten Fällen innerhalb von zehn Tagen, aber das passiert auch nicht jeden Tag bei uns. Das ist der dritte Ausbruch und das bei einer Schule von fast 1.000 Schülern, also das muss man ja in Relation sehen", so Christoph Müller.

Aus diesem Grund ist er auch der Meinung, Schule sei "machbar und managebar", doch es müssten Maßnahmen getroffen werden. Zum Beispiel müssten jahrgangsstufenübergreifende Kurse wie Wahl- und Projektkurse momentan ausfallen, um das Infektionsgeschehen auf eine Klasse zu begrenzen.

Schwere Zeit, auch für die Schüler

Auch für die Schüler sei diese Zeit nicht einfach und das beginne schon auf der Fahrt mit dem Bus in die Schule, so Müller. So seien die Kinder verunsichert, da sie selbst nicht wissen, ob sie positiv getestet werden. Wenn es dann so ist, nehmen manche das auch mit Humor: "So hat mir ein Mädchen aus der 5. Klasse gesagt: 'Gell, Herr Müller, das werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen!'"

Theresa Massouh betont, dass die Kinder diejenigen sind, die "jeden Tag positiv in den Tag blicken. Deswegen gibt es hier bei uns keine Zeit für Negativität, denn wir sind es, die den Kindern dann die Stabilität geben, die vielleicht im Umfeld verloren gegangen ist."