Schulen: Ab Montag meist keine Maskenpflicht im Unterricht mehr

Wie geplant endet die Maskenpflicht im Unterricht an Bayerns weiterführenden Schulen mit dem heutigen Freitag. Das bekräftigte Kultusminister Piazolo (Freie Wähler) heute in München. Dabei betonte er: Die Entscheidung, für die ersten neun Schultage ab Jahrgangsstufe 5 bis einschließlich heute eine Maskenpflicht auch im Unterricht einzuführen, sei sinnvoll gewesen. Das Risiko durch die Reiserückkehrer an den Schulen sei nun aber nicht mehr im gleichen Maße gegeben wie direkt zu Schuljahresbeginn.

Deshalb sei es gerechtfertigt, wie geplant ab Montag den Unterricht im Regelfall ohne Maskenpflicht durchzuführen, sagte der Kultusminister. Weiterhin gilt allerdings der Drei-Stufen-Plan des Ministeriums. Werden in einem Landkreis demnach mehr als 35 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert, müssen im Normalfall alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht wieder eine Maske tragen, sofern der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Folgen für München offen

Diese 35er-Grenze ist etwa in München aktuell überschritten. Was das ab Montag für die Schülerinnen und Schüler in der Landeshauptstadt bedeutet, war bis Freitagmittag offen. Piazolo verwies auf die Gesundheitsämter vor Ort. "Es gibt da keinen Automatismus", sagte er. Sofern es erneut an weiterführenden Schulen auch im Unterricht eine Maskenpflicht gebe, mache das seiner Meinung nach allerdings nicht nur für wenige Tage Sinn. Als Richtwert nannte er einen Zeitraum von einer Woche.

Weiter Maskenpflicht auf dem Schulgelände

Anders als im Unterricht gilt auch ab Montag an Bayerns Schulen weiterhin eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. Das gelte "bis zum Platz", betonte Piazolo.

Bisher sind die bayernweiten Infizierten-Zahlen angesichts von insgesamt rund 1,65 Millionen Schülern im Freistaat überschaubar. Laut Piazolo sind derzeit knapp 7.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, dazu kommen 752 Lehrerinnen und Lehrer. Die Zahl der zuletzt positiv auf das Coronavirus getesteten Beteiligten ist naturgemäß deutlich geringer: Bei den Lehrern sind es 42, bei den Schülern 283. In welchen Zeitraum diese positiven Tests fallen, sagte der Kultusminister bei der Pressekonferenz nicht.

Insgesamt sind gut fünf Prozent der 150.000 Lehrkräfte derzeit aus verschiedenen Gründen krankgeschrieben oder wegen Corona vom Präsenzunterricht befreit. Diese Lehrer stellen weiterhin Unterrichtsinhalte etwa für den Distanzunterricht bereit oder lehren im Duett mit sogenannten Teamlehrkräften. 800 solcher Stellen wurden eigens geschaffen, mit 600 der rund 6000 Bewerbern gibt es laut Piazolo inzwischen Vereinbarungen.

Piazolo: "Corona nimmt keine Rücksicht"

Grundsätzlich hält Piazolo den Start ins Schuljahr für gelungen. Das Ziel der "Schulfamilie", in den Präsenz-Unterricht zu kommen, habe funktioniert, betonte er. Andererseits sei Corona weiter präsent, in Bayern habe es zuletzt "leicht steigende Zahlen" gegeben, mit regionalen Unterschieden. Dennoch ist der Minister für eine gewisse Gelassenheit. Es mache keinen Sinn zu jammern. "Wir haben Corona, Corona nimmt keine Rücksicht auf Schule, deshalb müssen wir Rücksicht auf Corona nehmen - und uns gut organisieren."