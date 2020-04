Verunsicherung vor Schulöffnung in der nächsten Woche

Der Fahrplan steht: Am Montag, dem 27. April öffnen die Schulgebäude wieder ihre Tore – allerdings nur für die, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung machen: Abi, Quali, Mittlere Reife, Meister. Aber wie genau soll das aussehen?

Fleischmann: Alles muss komplett neu konzipiert werden

Jürgen Böhm, der Vorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbands, kritisiert: "Wir warten jetzt natürlich alle dringend auf die Rahmenbedingungen und Ausführungsbestimmungen. Die fehlen landauf, landab weiterhin." Gleichzeitig zeigt er Verständnis, dass nicht alle Konzepte schon fertig auf dem Tisch liegen.

Ähnlich sieht das auch seine Kollegin Simone Fleischmann, vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband: "Wir haben hier kein Training, wir können nicht auf was zurückgreifen, was wir schon in der Schublade haben." Es müsse alles komplett neu konzipiert werden, so Fleischmann. Dazu zählten der Stundenplan, die räumliche Situation, die Situation der Pausen, die Situation des öffentlichen Nahverkehrs, die Kooperation mit den Nachbarschulen, die Hygienemaßnahmen sowie die Kommunikation mit den Eltern, Schülern und Lehrern.

Probe-Vorrücken in nächste Stufe wird möglich

Gerade bei der Kommunikation hake es aber, kritisieren Eltern- und Schülervertreter. Dass Kultusminister Michael Piazolo zum Beispiel am Wochenende erklärt hat, dass Gymnasiasten keine Klausuren mehr vor dem Abitur schreiben müssen. Schülern anderer Schularten könnten allerdings noch freiwillige oder verpflichtende Prüfungen angeboten werden, so der Kultusminister auf Nachfrage. Auch ein "Corona-Sitzenbleiben" dürfe es nicht geben, bekräftigte er. Stattdessen solle ein Vorrücken auf Probe möglich sein.

Dennoch fragen sich viele Gymnasiasten wie ihre Noten für die letzten Schulwochen ohne diese Prüfungen zustande kommen sollen. "Diese stückchenweise Vorstellung des Konzepts bringt meiner Meinung nach nur weiter Verunsicherung, man hätte eigentlich schon früher anfangen müssen und jetzt ein gutes Gesamtkonzept vorstellen zu können", kritisiert Landesschülersprecher Joshua Grasmüller.

Kommunikationsprobleme zwischen Eltern und Politik

Dem schließt sich auch Susanne Arndt, die Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern an: "Klarheit sieht etwas anders aus", meint sie. "Es ist die Frage: Wie werden die Noten des Semesters 12/2 gebildet? Wie geht’s los mit dem Unterricht? Was genau wird gemacht?" Man sei in diesem Zusammenhang in enger Abstimmung mit dem Kultusministerium gewesen, aber schon in der vergangenen Woche habe es bei der Pressekonferenz an Deutlichkeit für Schüler und Schulen gefehlt.

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) reagierte auf diesen Vorwurf: "Ich erinnere daran, dass wir erst am vergangenen Donnerstag im Kabinett entschieden haben, dass wir mit den Abschlussklassen am 27. April beginnen." Im Anschluss daran habe man sich mit den Verbänden verständigt und sei am Freitagabend, das heißt weniger als 36 Stunden später, zu einer Lösung gekommen, so Piazolo weiter.

Infos zu Hygienemaßnahmen in Schulen fehlen noch

Am Montag hat das Ministerium den Schulen ein erstes Schreiben geschickt. Darin heißt es, dass der Schulbetrieb für die Abschlussklassen in einer Woche wieder aufgenommen wird. Noten und vor allem genauere Details über die so wichtigen Hygienemaßnahmen fehlen – hier verweist das Ministerium auf weitere Briefe.

Das dringend erwartete Schreiben zu den Hygienemaßnahmen soll spätestens am Dienstag eintreffen. "Wir müssen weiter natürlich die Hygienevorschriften einhalten", so der Kultusminister. "Wir müssen auch sehen, dass nicht jede Lehrerin und jeder Lehrer in die Schule kommen wird, aber das Ziel ist es, unsere Schülerinnen und Schüler auch wieder ordentlich zu beschulen."

Die Frage etwa, ob eventuell auch in der Schule eine Maskenpflicht verlangt werden soll, ließ Piazolo offen. Hans-Peter Meidinger, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes fordert, dass Schulen Mundschutz für die Schüler der Abschlussklassen und für Lehrer bereitstellen sollten. Außerdem mahnte er kürzere Reinigungs- und Desinfektionszyklen in den Unterrichtsräumen an. Morgen soll die Frage aber noch einmal im Kabinett diskutiert werden.