Schule wegen Asbest geschlossen: Unterkunft für Schüler gefunden

Am Dienstag beginnt für die bayerischen Schülerinnen und Schüler wieder der Alltag, das neue Schuljahr startet. Außer für die Schülerinnen und Schüler der Viktor-von-Scheffel-Realschule in Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels.

Asbestbelastung zu hoch

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass bei Schadstoffmessungen im Vorfeld einer angedachten Sanierung in einigen Räumen der Schule eine zu hohe Asbestbelastung festgestellt wurde. Das Landratsamt als Sachaufwandsträger verschob daraufhin den Schulstart in der Realschule um eine Woche nach hinten, damit eine Spezialfirma die entsprechenden Räume abdichten und säubern kann.

Betreuung der Kinder geklärt

Inzwischen ist auch klar, wo Schülerinnen und Schüler betreut werden, wenn sie nicht zuhause bleiben können. In der Adam-Riese Halle und der Peter-J. Moll Halle in Bad Staffelstein werden die Kinder beaufsichtigt und auch für Essen ist dort gesorgt, sagte ein Sprecher des Landratsamtes dem BR.

Sicherheit als oberstes Gebot

Am Wochenende fanden bereits erste Messungen in gesäuberten Räumen statt. Die Woche bis zum verspäteten Schulstart wolle man nun nutzen, um die Arbeiten zu Ende zu bringen, die erforderlichen Messungen durchzuführen und dann hoffentlich grünes Licht geben zu können, so der Sprecher weiter. Außerdem führe man auch Messungen in Räumen durch, die bei ersten Untersuchungen nicht betroffen waren. Sicherheit sei das oberste Gebot.

Schulbetrieb in Containern

Die Schulfamilie kehre erst wieder in die Räume zurück, wenn keine Gefahr bestehe heißt es aus dem Landratsamt. Bis Februar 2020 will das Landratsamt Container für den Schulbetrieb bestellen. Ob Teile der Schule dann saniert oder abgerissen und neugebaut werden, das werde sich in der nächsten Zeit klären, so Lichtenfels Landrat Christian Meißner.