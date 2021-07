Brandl zu Luftfiltern: "Die Debatte ist emotional geworden"

Die Unterstützung der bayerischen Staatsregierung beim Kauf von Luftfiltern für Klassenzimmer überzeugt den Bayerischen Gemeindetagspräsidenten Uwe Brandl (CSU) nicht. Er fürchtet, dass die Kommunen auch die Installations- und Beratungskosten übernehmen müssen.

Brandl: Debatte ist "emotional geworden"

Außerdem sei nicht geklärt, wie effizient Luftfilter überhaupt seien, so Brandl im Interview mit der Bayern 2-radioWelt: "Es ist eine emotionale Debatte, und bei emotionalen Debatten ist die Klärung von Sachverhalten und von rationalen Entscheidungsgrundlagen nicht mehr gefragt. (...) Wir alle miteinander wollen das Bestmögliche für die Gesundheit der Kinder und für die Gesundheit der Bevölkerung und solche Fragen zu klären, wäre aller Mühe Wert gewesen. Jetzt ist es zu spät. Die Debatte ist eine emotionale geworden, jetzt braucht man mit rationalen Erwägungen nicht mehr anfangen."

Söders Ziel: Luftfilter in jedem Klassenzimmer

Vor einer Woche hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Ziel ausgerufen, "dass im September in jedem Klassenzimmer ein mobiler Lüfter ist", um Präsenzunterricht zu ermöglichen und die Schülerinnen und Schüler vor Corona zu schützen.

Das Bayerische Kabinett hatte beschlossen, dass der Freistaat die Hälfte der Kosten trägt und die andere Hälfte die Kommunen übernehmen sollen. Zahlreiche Kommunalvertreter, wie zum Beispiel Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD), halten die Pläne schon wegen der vorgeschriebenen Ausschreibungsfristen für unrealistisch und bis zum Schulbeginn im September kaum zu schaffen.

Brandl fehlen Beweise für Wirksamkeit der Luftfilter

"Mit uns hat keiner gesprochen", betont Gemeindetagspräsident Brandl. Außerdem übernehme die Staatsregierung nicht 50 Prozent der Kosten. "Denn hinzukommen werden Beraterkosten, Installationskosten, Wartungskosten. Und das, was uns am meisten stört, ist die Tatsache, dass wir bis heute keinen gesicherten Beweis darüber haben, ob diese Raumluftfilter tatsächlich einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Virenlast leisten."

Konkretere Informationen zur Anschaffung der Luftfilter gefordert

Auch, welche Luftfilter angeschafft werden sollten, was die technischen Spezifikationen sein sollten, dazu gebe es keine Unterstützung, so Brandl. Bei einer Anschaffung in einer Größenordnung von einer halben Milliarde Euro müsse man schon wissen, was da konkret angeschafft werden soll und was das wirklich bringe, so Brandl.

"Am Raumlüften geht überhaupt gar kein Weg vorbei, und es ist überhaupt nicht klar, ob beim Einsatz dieser Geräte in Zukunft dann Quarantäneanordnungen vermieden werden können, ob der Präsenzunterricht tatsächlich durchgehend sichergestellt werden kann." Uwe Brandl, Präsident des Bayerischen Gemeindetages