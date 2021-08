Schule und Corona: Mit Tests aus der Quarantäne-Falle?

Ein positiver Covid-19-Fall an einer Schule kann im schlimmsten Fall einen ganzen Jahrgang lahmlegen. So beispielsweise passiert am Karlsgymnasium in München-Pasing, erzählt Schulleiter Thomas Franz: "Im Dezember 2020 sind wegen eines Infektionsfalls bei einem Schüler der 12. Jahrgangsstufe alle Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe in Quarantäne geschickt worden, weil es wohl im privaten Bereich auch zu Kontakten kam und das nicht abgegrenzt werden konnte."

In der Oberstufe wird es schnell unübersichtlich

Seit Februar muss bei einem positiven Fall nicht mehr automatisch die ganze Klasse daheim bleiben, sondern nur noch sogenannte enge Kontaktpersonen, also beispielsweise Sitznachbarn. Wer eine enge Kontaktperson ist, entscheidet das Gesundheitsamt.

Dass ein ganzer Jahrgang in Quarantäne muss, wird durch diese Neuregelung unwahrscheinlicher, doch das Beispiel vom Karlsgymnasium zeigt, wie schnell eine Situation unübersichtlich werden kann – gerade wenn es ein Fall in der Oberstufe ist, in der es keine festen Klassen gibt.

Studie: Test ist so sicher wie Quarantäne

Wie solche Situationen in Zukunft vermieden werden könnten, zeigt eine vorab veröffentlichte Studie der Universität Oxford. Die Forschenden kommen zu dem Schluss: Tägliches Testen von Kontaktpersonen ist genauso sicher wie Quarantäne.

Für die Studie wurden Schulen in Großbritannien in zwei Gruppen eingeteilt: In der Kontrollgruppe wurden alle Kontaktpersonen eines positiven Schülers für zehn Tage in Quarantäne geschickt. An den anderen Schulen durften sich die Kinder und Jugendlichen entscheiden: Entweder Quarantäne oder täglich ein Schnelltest in der Schule. Die Schülerinnen und Schüler durften so weiter am Unterricht teilnehmen – in der Freizeit mussten sie allerdings zu Hause bleiben. Das Ergebnis: In beiden Gruppen gab es ähnlich viele positive Folgefälle.

Nur wenige Kontaktpersonen wurden infiziert

Für den Infektiologen Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar lohnt es sich, das Konzept für Schulen zu diskutieren. "Es ließ sich ganz gut zeigen, dass bezüglich der Übertragung der SARS-CoV2 Infektionen nicht Unterlegenheit bestand", sagt Spinner, insgesamt seien "nur etwa zwei Prozent von engen Kontaktpersonen überhaupt dann SARS-CoV2 positiv getestet worden".

Mehr Offenheit, wenn keine Quarantäne droht

Das Studien-Team der Uni Oxford vermutet, dass sich bei der breiten Test-Strategie Kinder und Jugendliche eher trauen, ihre Kontaktpersonen richtig anzugeben – denn sehr angenehm ist es ja nicht, wenn man dafür verantwortlich ist, den Freund oder die Freundin in die häusliche Isolation zu schicken.

Wobei Schulleiter Thomas Franz da eher keine Probleme sieht: Es sei schon immer das Bestreben vorhanden gewesen, "das so offen wie möglich dann auch mitzuteilen, denn alles was man vielleicht bewusst verschweigt, wäre ja von noch größerem Nachteil - wenn es dann zu Folgeinfektionen gekommen wäre". Er habe "schon großes Vertrauen dass meine Schülerinnen und Schüler damit offen umgehen".

Fehlzeiten würden reduziert

Mit diesem Konzept ließen sich Fehlzeiten vermeiden, wenn sich die Schülerinnen und Schüler für das Testen entscheiden. Die Schulleiterin des Gymnasiums Grünwald, Birgit Korda, hält die Strategie für umsetzbar. "Das kann ich mir gut vorstellen, weil die Schüler inzwischen gewohnt sind, sich zum Schulstart mindestens zweimal pro Woche zu testen", sagt Korda. "Das ist mittlerweile Routine in meiner Schule. Und sollte bei Positivfällen dann die Testfrequenz erhöht werden, dann hielte ich das bei uns an der Schule für sehr gut."

Für das Bayerische Gesundheitsministerium ist es noch zu früh, wegen der erst vorveröffentlichten Studie grundsätzlich die Quarantäneregeln für Schulen zu ändern. Allerdings verfolge man die Entwicklungen aufmerksam und stehe mit dem Robert Koch-Institut in engem fachlichen Austausch über mögliche Änderungen, heißt es auf Anfrage.